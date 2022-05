Le coût du passage au tout électrique est-il rentable?

Moins qu’aujourd’hui, car les coûts des énergies renouvelables ne cessent de baisser de façon spectaculaire d’année en année. L’industrie est bien consciente des projections de marché pour les voitures électriques et autres VE, ainsi que pour les pompes à chaleur, les cuisinières à induction et tous les autres équipements fonctionnant à l’électricité que nous sommes en train d’adopter. Les planificateurs des services publics construisent ou contractent de nouvelles capacités en fonction de ces projections sur plusieurs années. Les contrats avec les nouveaux exploitants de parcs solaires et éoliens sont généralement rédigés pour une durée de 30 ans.

Quasiment aucune. Les centrales à charbon existantes disparaissent toutes.



Le charbon disparaît rapidement, car les énergies renouvelables peuvent être construites et mises en service pour un coût inférieur à celui du charbon dans une centrale existante.



Nous continuerons à utiliser les centrales nucléaires existantes, dont les coûts d’exploitation sont modestes, soit jusqu’à la fin de leur durée de vie prévue, soit jusqu’à ce que nous arrivions à 100 % d’énergies renouvelables, y compris de nouvelles capacités pour recharger les VE.



Bientôt, nous n’en construirons plus, car les réacteurs nucléaires coûtent trop cher, surtout avec les dépassements de coûts prévisibles, et prennent beaucoup trop de temps à construire pour être utiles dans la crise climatique.

Les réacteurs à sels fondus au thorium présentent un grand intérêt théorique, si divers obstacles techniques peuvent être surmontés.



Dans ce cas, ils pourraient présenter un intérêt pratique. Ils pourraient contribuer à l’élimination des matières nucléaires non désirées. Il n’y a aucune chance qu’ils soient commercialement disponibles avant la fin de la transition vers les énergies renouvelables.