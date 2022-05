Exclu: Un nouvel essai concluant de la charge extrêmement rapide

Récemment, StoreDot a fait avec succès une démonstration en direct de sa technologie de batterie à charge extrêmement rapide, capable de fournir 100 miles en 5 minutes de charge. La démonstration a eu lieu à la semaine EcoMotion 2022 en Israël et a été diffusée en direct à une audience mondiale. Ce dernier rassemble les principaux constructeurs automobiles, notamment General Motors, Volvo, Ford, Continental, l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Hyundai. De quoi en mettre plein la vue des futurs clients et des concurrents : carton plein pour la start-up !

Qu’est-ce que StoreDot ?

StoreDot est un pionnier et un leader dans le domaine des batteries à charge extrêmement rapide (XFC) qui permettent de surmonter l’obstacle majeur à l’adoption des VE par le grand public : l’anxiété liée à l’autonomie et à la charge.

La société a révolutionné la batterie Li-ion conventionnelle en concevant et en synthétisant des composés organiques et inorganiques exclusifs, ce qui permet de recharger un véhicule électrique en seulement cinq minutes – le même temps qu’il faut pour faire le plein d’un véhicule à moteur à combustion conventionnel.

Grâce à sa feuille de route stratégique “100inX”, la technologie de batterie de StoreDot est optimisée pour une meilleure expérience du conducteur avec XFC dans les batteries Li-ion et les technologies futures pour une densité d’énergie extrême (XED).

En 2019, la société a réalisé une première mondiale en démontrant la charge en direct d’un VE à deux roues en seulement cinq minutes. En 2020, la société a démontré l’évolutivité de ses batteries XFC, et elle est en bonne voie pour produire des batteries pour véhicules électriques à l’échelle d’ici 2024.

Quels sont les points clés de la démonstration ?

– Tous les paramètres des cellules, y compris l’état de charge, la température, la tension et la capacité de charge, ont été contrôlés en direct pendant la démonstration. Pas de triche possible !

– Les technologies de batterie StoreDot permettront de parcourir 100 miles en 5 minutes d’ici 2024, 100 miles en 3 minutes d’ici 2028 et 100 miles en 2 minutes dans une décennie. Une révolution technologique à lui tout seul…

– La feuille de route technologique stratégique de StoreDot éliminera l’anxiété liée à l’autonomie et à la recharge afin d’apporter un changement radical dans la mobilité durable. On a hâte d’en profiter.

Que s’est-il passé exactement ?

La démonstration mettait en scène une cellule de poche de 300×100 mm produite dans l’usine de fabrication d’EVE energy en Chine. La batterie a été chargée dans un délai de 10 minutes, au cours duquel la cellule s’est chargée à 20Ah, dépassant ainsi l’objectif de capacité de 0% à 80% fixé pour la démonstration.

La cellule a maintenu un taux de charge capable d’ajouter 100 miles d’autonomie toutes les 5 minutes de charge. A aucun moment la température de la batterie n’a dépassé 33 degrés Celsius, bien en dessous de la température de fonctionnement recommandée par les ingénieurs de StoreDot et tous les paramètres critiques de la cellule ont fonctionné à un niveau optimal.

Qu’est-ce que ça va changer pour la suite ?

Comme l’illustre l’ambition de la société, l’idée est bien entendu de permettre une tranquillité d’esprit plus importante chez les propriétaires de VE. En effet, l’angoisse de la panne est l’un des freins pour son développement !

Contrairement aux voitures thermiques dont les pompes se situent ici et là, les bornes de recharge n’ont pas fleuri comme l’attendaient les fervents défenseurs de l’électrique. Ce qui est bien dommage car c’est aujourd’hui ce qui pénalise son expansion.

Mais des inventions comme les batteries StoreDot redonnent espoir ! Ainsi, il n’est pas trop tard pour envisager une recharge rapide et efficace, qui ne fasse pas perdre plus de temps qu’un plein à l’essence ou au diesel pour les conducteurs…

Une bonne nouvelle, donc, pour le milieu de l’électrique !