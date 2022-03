Le dessous des Superchargers Megapack Tesla

Vous voulez passer une nuit de rêve en Normandie ? Profiter d'une escapade en amoureux dans un des plus beaux hôtels de Deauville ? Alors, l'hôtel Normandy est fait pour vous ! Je l'ai testé ce week-end et je suis plus que ravie de ce 5 étoiles, noté 4.5/5 par plus de 2 200 visiteurs.