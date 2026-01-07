Le « Giga Train » s’étend : Berlin et la Gigafactory désormais reliés en 32 minutes

Depuis le 5 janvier 2026, Tesla a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de transport durable en Allemagne. La célèbre navette ferroviaire de l’entreprise, affectueusement surnommée le « Giga Train », a officiellement étendu son service. Désormais, elle relie directement le centre de Berlin à la Gigafactory Berlin-Brandenburg située à Grünheide.

Cette expansion marque un tournant pour les milliers d’employés et les riverains, en proposant une alternative concrète et écologique à la voiture individuelle.

Un trajet direct et optimisé

Jusqu’à récemment, la navette Tesla se concentrait principalement sur la liaison entre la gare d’Erkner et l’usine. Avec cette mise à jour du service, le train dessert désormais la station Berlin Ostbahnhof, avec un arrêt stratégique à Ostkreuz, l’un des nœuds de transport les plus fréquentés de la capitale.

Temps de trajet : Environ 32 à 35 minutes entre Berlin et le site de production.

Environ entre Berlin et le site de production. Fréquence : Le service assure six rotations quotidiennes directes.

Le service assure directes. Ponctualité : Les horaires ont été minutieusement calés sur les changements d’équipes de l’usine pour garantir une transition fluide entre le transport et le poste de travail.

Un service gratuit et ouvert à tous

L’une des caractéristiques les plus marquantes de ce service est sa gratuité totale. Contrairement aux réseaux de transport classiques (BVG ou Deutsche Bahn), Tesla a choisi de financer intégralement cette ligne.

Bien que l’objectif premier soit de transporter ses propres employés, la navette est ouverte au public. Les citoyens, les curieux ou les visiteurs souhaitant se rendre dans la région de Grünheide peuvent monter à bord sans billet. Cette initiative vise à désengorger les axes routiers environnants, souvent saturés aux heures de pointe, et à réduire l’empreinte carbone globale du site.

Vers une mobilité 100 % électrique

Le « Giga Train » s’inscrit dans la mission de durabilité de Tesla. Après avoir utilisé des rames diesel lors du lancement initial en 2023, le service a évolué vers l’utilisation de trains électriques à batterie.

Le saviez-vous ? Selon les estimations de Tesla, l’utilisation de ce train permet d’économiser environ 50 tonnes de CO2 par semaine par rapport aux trajets effectués en véhicules thermiques.

Pourquoi est-ce important ?

Pour Tesla, ce train n’est pas qu’un simple avantage social. C’est un outil logistique essentiel pour :