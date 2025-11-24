Bienvenue dans le Lexique Ultime de la Recharge des Véhicules Électriques.

L’adoption des véhicules électriques (VE) progresse rapidement, entraînant avec elle un vocabulaire technique riche et souvent complexe. Des acronymes de puissance (AC et DC) aux protocoles d’interopérabilité (OCPP et OCPI), en passant par les standards de connectique (CCS, CHAdeMO, Type 2), le jargon de la recharge peut rapidement devenir un obstacle pour les nouveaux utilisateurs, les professionnels du secteur ou les décideurs.

Objectif de ce Lexique :

Ce guide a été conçu pour clarifier, structurer et définir en un coup d’œil l’ensemble des termes techniques et des concepts clés utilisés dans le domaine de l’Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE). Il est organisé par thèmes — Technologie, Standards, Protocoles, Mesures et Opérations — pour vous fournir une référence rapide et exhaustive, essentielle à la maîtrise de votre expérience de la mobilité électrique.

Décrypter ces termes est la première étape pour comprendre les performances de votre véhicule, choisir la bonne borne, et naviguer en toute confiance sur les réseaux de recharge publics.

I. Technologie et Courants

Acronyme Signification Complète Définition Détaillée AC Alternating Current (Courant Alternatif) Le courant électrique fourni par le réseau (domestique ou public). Il doit être converti en DC par le chargeur interne du VE avant d’être stocké dans la batterie. DC Direct Current (Courant Continu) Le type de courant stocké dans la batterie du VE. Les bornes de recharge rapide fournissent directement ce courant, contournant le chargeur interne du VE. V2G Vehicle-to-Grid Technologie bidirectionnelle permettant au VE non seulement de se charger, mais aussi de renvoyer de l’énergie stockée vers le réseau électrique lors des pics de consommation. V2H Vehicle-to-Home Technologie bidirectionnelle permettant au VE de renvoyer de l’énergie stockée vers la maison (ou un bâtiment) pour l’alimenter, agissant comme une batterie domestique temporaire. PFC Power Factor Correction Circuit du chargeur embarqué qui minimise la puissance réactive (perdue) lors de la conversion AC/DC, améliorant l’efficacité énergétique. HVAC Heating, Ventilation, and Air Conditioning Système de gestion thermique qui s’applique aussi à la batterie. Le contrôle de la température de la batterie est crucial pour optimiser la vitesse de charge et sa longévité. PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle Véhicule hybride rechargeable, capable de rouler en mode électrique sur une courte distance grâce à une batterie de taille modeste. BEV Battery Electric Vehicle Véhicule 100% électrique alimenté uniquement par une batterie rechargeable. FCV Fuel Cell Vehicle (Véhicule à pile à combustible) Véhicule électrique qui produit sa propre électricité à partir d’hydrogène et d’une pile à combustible.

II. Standards et Connecteurs

Acronyme Standard / Type Caractéristique CCS Combined Charging System Le standard européen et nord-américain de charge rapide DC. Il utilise un connecteur Type 2 (ou J1772) combiné à deux broches DC haute puissance. CHAdeMO CHArge de MOve Standard japonais de charge rapide DC, utilisé historiquement par Nissan et Mitsubishi. Type 1 Standard J1772 Connecteur de charge AC monophasé, courant en Amérique du Nord. Type 2 Standard Mennekes Connecteur de charge AC monophasé et triphasé, standard en Europe. C’est la prise de base pour le Mode 3. NACS North American Charging Standard Le standard de connecteur propriétaire de Tesla, qui est en cours d’adoption comme standard par d’autres constructeurs en Amérique du Nord. GB/T Guóbiāo Tǔijiàn Le standard de connecteur utilisé en Chine pour la charge AC et DC. ISO 15118 Standard de communication Norme internationale qui permet une communication bidirectionnelle sécurisée entre le VE et la borne (nécessaire pour le Plug & Charge et le V2G).

III. Systèmes et Protocoles

Acronyme Signification Complète Domaine d’Application IRVE Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques Terme désignant l’ensemble des équipements et systèmes dédiés à la recharge. EVSE Electric Vehicle Supply Equipment Le terme technique pour la borne de recharge elle-même. OCPP Open Charge Point Protocol Protocole standardisé qui permet la communication entre l’EVSE (la borne) et son système de gestion central (CSMS). OCPI Open Charge Point Interface Protocole standardisé permettant aux réseaux de bornes (OPC) d’échanger des données avec les fournisseurs de services de mobilité (MSP) pour gérer le roaming. CSMS Charging Station Management System Le logiciel centralisé qui gère l’ensemble des bornes d’un opérateur (surveillance, diagnostic, tarification, contrôle). DLM Dynamic Load Management Système de gestion qui ajuste dynamiquement la puissance allouée à la recharge des VE en fonction de la consommation électrique disponible du bâtiment ou du site. RFID Radio Frequency Identification Technologie de la carte de recharge, utilisée pour identifier l’utilisateur et démarrer/arrêter la session de charge. HPC High Power Charging Désigne les bornes DC de très haute puissance (à partir de 150 kW, souvent 350 kW).

IV. Mesures et Performances

Acronyme Unité / Mesure Rôle dans la Recharge kW Kilowatt Unité de mesure de la puissance (vitesse) de charge. kWh Kilowatt-heure Unité de mesure de l’énergie stockée dans la batterie ou consommée. Représente la capacité de la batterie. SOC State Of Charge L’état de charge actuel de la batterie, exprimé en pourcentage (par exemple, 50%). SOH State Of Health L’état de santé de la batterie, qui représente sa capacité actuelle par rapport à sa capacité initiale (neuf), exprimé en pourcentage. C-rate Charge rate (Taux de charge) Mesure la vitesse à laquelle une batterie est chargée ou déchargée par rapport à sa capacité. Un taux de 1C signifie que la batterie peut être complètement chargée ou déchargée en une heure. A Ampère Unité de mesure de l’intensité du courant électrique. V Volt Unité de mesure de la tension électrique.

V. Opérations et Services