Le Lexique Ultime de la Recharge des Véhicules Électriques

ParTeslam
Sommaire

Bienvenue dans le Lexique Ultime de la Recharge des Véhicules Électriques.

L’adoption des véhicules électriques (VE) progresse rapidement, entraînant avec elle un vocabulaire technique riche et souvent complexe. Des acronymes de puissance (AC et DC) aux protocoles d’interopérabilité (OCPP et OCPI), en passant par les standards de connectique (CCS, CHAdeMO, Type 2), le jargon de la recharge peut rapidement devenir un obstacle pour les nouveaux utilisateurs, les professionnels du secteur ou les décideurs.

Devis Installation Borne de Recharge

Objectif de ce Lexique :

Ce guide a été conçu pour clarifier, structurer et définir en un coup d’œil l’ensemble des termes techniques et des concepts clés utilisés dans le domaine de l’Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE). Il est organisé par thèmes — Technologie, Standards, Protocoles, Mesures et Opérations — pour vous fournir une référence rapide et exhaustive, essentielle à la maîtrise de votre expérience de la mobilité électrique.

Décrypter ces termes est la première étape pour comprendre les performances de votre véhicule, choisir la bonne borne, et naviguer en toute confiance sur les réseaux de recharge publics.

I. Technologie et Courants

AcronymeSignification ComplèteDéfinition Détaillée
ACAlternating Current (Courant Alternatif)Le courant électrique fourni par le réseau (domestique ou public). Il doit être converti en DC par le chargeur interne du VE avant d’être stocké dans la batterie.
DCDirect Current (Courant Continu)Le type de courant stocké dans la batterie du VE. Les bornes de recharge rapide fournissent directement ce courant, contournant le chargeur interne du VE.
V2GVehicle-to-GridTechnologie bidirectionnelle permettant au VE non seulement de se charger, mais aussi de renvoyer de l’énergie stockée vers le réseau électrique lors des pics de consommation.
V2HVehicle-to-HomeTechnologie bidirectionnelle permettant au VE de renvoyer de l’énergie stockée vers la maison (ou un bâtiment) pour l’alimenter, agissant comme une batterie domestique temporaire.
PFCPower Factor CorrectionCircuit du chargeur embarqué qui minimise la puissance réactive (perdue) lors de la conversion AC/DC, améliorant l’efficacité énergétique.
HVACHeating, Ventilation, and Air ConditioningSystème de gestion thermique qui s’applique aussi à la batterie. Le contrôle de la température de la batterie est crucial pour optimiser la vitesse de charge et sa longévité.
PHEVPlug-in Hybrid Electric VehicleVéhicule hybride rechargeable, capable de rouler en mode électrique sur une courte distance grâce à une batterie de taille modeste.
BEVBattery Electric VehicleVéhicule 100% électrique alimenté uniquement par une batterie rechargeable.
FCVFuel Cell Vehicle (Véhicule à pile à combustible)Véhicule électrique qui produit sa propre électricité à partir d’hydrogène et d’une pile à combustible.

II. Standards et Connecteurs

AcronymeStandard / TypeCaractéristique
CCSCombined Charging SystemLe standard européen et nord-américain de charge rapide DC. Il utilise un connecteur Type 2 (ou J1772) combiné à deux broches DC haute puissance.
CHAdeMOCHArge de MOveStandard japonais de charge rapide DC, utilisé historiquement par Nissan et Mitsubishi.
Type 1Standard J1772Connecteur de charge AC monophasé, courant en Amérique du Nord.
Type 2Standard MennekesConnecteur de charge AC monophasé et triphasé, standard en Europe. C’est la prise de base pour le Mode 3.
NACSNorth American Charging StandardLe standard de connecteur propriétaire de Tesla, qui est en cours d’adoption comme standard par d’autres constructeurs en Amérique du Nord.
GB/TGuóbiāo TǔijiànLe standard de connecteur utilisé en Chine pour la charge AC et DC.
ISO 15118Standard de communicationNorme internationale qui permet une communication bidirectionnelle sécurisée entre le VE et la borne (nécessaire pour le Plug & Charge et le V2G).

III. Systèmes et Protocoles

AcronymeSignification ComplèteDomaine d’Application
IRVEInfrastructure de Recharge pour Véhicules ÉlectriquesTerme désignant l’ensemble des équipements et systèmes dédiés à la recharge.
EVSEElectric Vehicle Supply EquipmentLe terme technique pour la borne de recharge elle-même.
OCPPOpen Charge Point ProtocolProtocole standardisé qui permet la communication entre l’EVSE (la borne) et son système de gestion central (CSMS).
OCPIOpen Charge Point InterfaceProtocole standardisé permettant aux réseaux de bornes (OPC) d’échanger des données avec les fournisseurs de services de mobilité (MSP) pour gérer le roaming.
CSMSCharging Station Management SystemLe logiciel centralisé qui gère l’ensemble des bornes d’un opérateur (surveillance, diagnostic, tarification, contrôle).
DLMDynamic Load ManagementSystème de gestion qui ajuste dynamiquement la puissance allouée à la recharge des VE en fonction de la consommation électrique disponible du bâtiment ou du site.
RFIDRadio Frequency IdentificationTechnologie de la carte de recharge, utilisée pour identifier l’utilisateur et démarrer/arrêter la session de charge.
HPCHigh Power ChargingDésigne les bornes DC de très haute puissance (à partir de 150 kW, souvent 350 kW).

IV. Mesures et Performances

AcronymeUnité / MesureRôle dans la Recharge
kWKilowattUnité de mesure de la puissance (vitesse) de charge.
kWhKilowatt-heureUnité de mesure de l’énergie stockée dans la batterie ou consommée. Représente la capacité de la batterie.
SOCState Of ChargeL’état de charge actuel de la batterie, exprimé en pourcentage (par exemple, 50%).
SOHState Of HealthL’état de santé de la batterie, qui représente sa capacité actuelle par rapport à sa capacité initiale (neuf), exprimé en pourcentage.
C-rateCharge rate (Taux de charge)Mesure la vitesse à laquelle une batterie est chargée ou déchargée par rapport à sa capacité. Un taux de 1C signifie que la batterie peut être complètement chargée ou déchargée en une heure.
AAmpèreUnité de mesure de l’intensité du courant électrique.
VVoltUnité de mesure de la tension électrique.

V. Opérations et Services

TermeCatégorieDescription Détaillée
RoamingService d’itinéranceCapacité d’un conducteur à recharger sur différents réseaux de bornes sans avoir de contrat avec chaque opérateur, grâce à des accords entre les OPC et les MSP.
OPCOpérateur de Point de ChargeL’entreprise qui est responsable de l’installation, de la maintenance et du fonctionnement physique des bornes.
MSPMobility Service ProviderL’entreprise qui fournit le service à l’utilisateur final (carte de recharge, application mobile, facturation consolidée).
Plug & ChargeMéthode d’authentificationRecharge qui démarre et se facture automatiquement sans action de l’utilisateur autre que de brancher le câble (via la norme ISO 15118).
WallboxÉquipementTerme désignant une borne de recharge murale, généralement pour une installation à domicile ou en entreprise.
Tirage de câbleTravaux d’installationOpération consistant à installer les câbles électriques entre le tableau de distribution et l’emplacement de la borne.

Devis Installation Borne de Recharge
Lire également :  Les véhicules électriques face aux vagues de chaleur
Teslam

Armand Taïeb est le fondateur de Tesla Mag, un média de premier plan dédié à la révolution des véhicules électriques et aux technologies propres. Basé en France, il s'engage à promouvoir l'innovation et l'acceptation technologique à travers le monde. Avec une passion pour les avancées d'Elon Musk et une ambition pour les médias basés sur l'IA, Armand œuvre pour un avenir durable et connecté.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *