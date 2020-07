Le nouveau Tesla Roadster est d’ores et déjà accessible en réservation mais il ne fait pourtant pas beaucoup de vagues pour l’instant en France : c’est donc l’occasion de vous décrire cette merveille de Tesla.

Le nouveau Tesla Roadster. ©Tesla Motors

HISTORIQUE DU TESLA ROADSTER

Le Tesla Roadster est très important pour tous les fans de la marque californienne et des véhicules électriques en général. En effet, la première version du Tesla Roadster, dont la production en série a commencé en 2008, a été le moyen pour Tesla de se faire connaître et de développer le marché de l’automobile électrique. En effet, à cette époque, les voitures électriques n’étaient pas nombreuses. La Tesla Roadster a donc su convaincre les acheteurs de la viabilité des batteries électriques ainsi que du réseau de recharge. Cette voiture, la première sportive du marché de l’électrique a notamment permis à la marque de financer la production de la Tesla Model S, et donc a été le premier échelon pour arriver là où en est la marque aujourd’hui.

L’ancienne version du Tesla Roadster ©Tesla Motors

LA NOUVELLE TESLA ROADSTER, 10 ANS APRÈS

Depuis la dernière version, il y a beaucoup d’évolution dans le monde de l’électrique et cela permet à la Tesla Roadster, même si la feuille de route n’a pas changée, d’avoir des caractéristiques encore plus impressionnantes.

En effet, elle est maintenant capable d’atteindre les 400 km/h, soit 200 de plus que l’ancienne version. De plus, elle dépasse les 100 km/h en 2,9 s en comparaison avec les 3,9 s de l’ancienne version. Elle est donc de plus en plus sportive mais son principale point fort est l’autonomie. En effet, la première version ne pouvait résister qu’à 350 km alors qu’elle peut maintenant atteindre les 1000 km sans recharge grâce à sa batterie de 200 kWh. C’est une très grande avancée technologique.

Le Tesla Roadster, capable d’accueillir personnes. ©Tesla Motors

Ces caractéristiques lui permettent de se classer au même rang que les sportives thermique en terme de puissance et d’autonomie et elle peut de plus accueillir 4 personnes, ce qui n’est jamais le cas dans les sportives thermiques.

UNE TESLA AIDÉE PAR SPACE X

Cependant ce n’est pas cette annonce qui a le plus impressionné. En effet, Elon Musk a indiqué qu’un pack de propulsion à gaz froid fabriqué par Space X sera optionnel pour encore améliorer les performances de la voiture et être comme dans un James Bond. Bien que les détails ne soient pas encore confirmés, il se dit que des propulseurs pointés sur les côtés permettraient d’améliorer les performances en virage, tandis que ceux pointés vers le haut, et derrière la plaque d’immatriculation amélioreraient le freinage et l’accélération. La chaîne Youtube Engineering Explained estime qu’avec cette option le passage de 0 à 100 km/h se ferait en 1,1 s et le graphiste Slave Popovski a modélisé ce à quoi cela pourrait ressembler en vidéo.

Les premières réservations sont d’ores et déjà possibles mais il faudra attendre 2022 pour les premières livraisons et même encore un peu plus si vous n’avez pas encore fait votre réservation. Pour se la procurer, il faudra débourser environ 190000 euros (prix théorique) et verser un acompte de 43000 euros ou acheter la version Founder Series à 215000 euros (seulement 1000 produits disponibles).

Ce modèle de luxe n’est donc pas accessibles à tout le monde. Pour améliorer encore les performances de la voiture, les propriétaires pourront continuer à dépenser afin de se munir du pack propulseur SpaceX.

©Tesla Motors

Avis donc aux amateurs de voiture de luxe de réserver cette magnifique voiture sportive et électrique.

Vidéo Tesla Roadster

Tesla Magazine vous propose de découvrir le Tesla Roadster au travers d’une vidéo dédiée réaliser par Cédrine pour Tesla Magazine.