Le Tesla Model Y devient la voiture la plus vendue en France, tous constructeurs confondus

En août 2026, le Tesla Model Y n’a pas seulement dominé le marché des véhicules électriques : il a signé le meilleur score de ventes toutes motorisations confondues en France, devançant la Peugeot 208 et la Renault Clio. Une première historique pour un modèle Tesla sur le marché français.

Un mois d’août hors normes pour le SUV californien

Avec 4 622 unités immatriculées en août, le Model Y s’empare de la première place du classement général des voitures particulières neuves en France, selon les données AAA Data reprises par la Plateforme automobile (PFA). Il devance la Peugeot 208 (4 241 exemplaires) et la Renault Clio (3 338 exemplaires), deux références historiques d’un marché français traditionnellement dominé par les citadines.

La progression est spectaculaire : les ventes du Model Y bondissent de plus de 382 % sur un an. Un an plus tôt, en août 2025, le modèle traversait une passe nettement plus discrète.

Sur l’ensemble de sa gamme, Tesla a immatriculé un peu plus de 5 000 véhicules en France au mois d’août, ce qui replace la marque américaine parmi les tout premiers constructeurs du pays sur le mois. Depuis le début de l’année, Tesla totalise 36 161 immatriculations, en hausse de 148 % par rapport à la même période en 2025.

C’est la toute première fois que le Model Y termine en tête du marché français, toutes énergies confondues, sur un mois complet — un marché historiquement bâti autour des citadines Renault et Peugeot.

Pourquoi ce retour en force ?

Plusieurs facteurs expliquent ce rebond, après une année 2025 plus terne pour le modèle :

L’autonomie , annoncée jusqu’à 600 km selon les versions, qui rassure les automobilistes encore hésitants face à l’électrique.

, annoncée jusqu’à 600 km selon les versions, qui rassure les automobilistes encore hésitants face à l’électrique. Le réseau de Superchargeurs Tesla , dense et fiable, qui reste un argument différenciant face à des infrastructures publiques encore inégales sur le territoire.

, dense et fiable, qui reste un argument différenciant face à des infrastructures publiques encore inégales sur le territoire. Un contexte de marché porteur : la hausse des prix des carburants, dans un climat international tendu, pousse une partie des acheteurs vers l’électrique.

: la hausse des prix des carburants, dans un climat international tendu, pousse une partie des acheteurs vers l’électrique. L’effet indirect du leasing social, relancé le 16 juillet 2026. Le Model Y n’y est pas éligible en tant que véhicule premium, mais le dispositif contribue à démocratiser l’électrique et à habituer une partie du marché à monter en gamme pour un second achat — une dynamique dont Tesla profite.

À noter toutefois : plusieurs observateurs du secteur rappellent que les ventes de Tesla sont historiquement irrégulières d’un mois sur l’autre, avec des pics liés aux rythmes de livraison des bateaux en provenance des usines européennes. La performance d’août doit donc aussi se lire à l’aune de ces à-coups logistiques habituels chez le constructeur américain.

Le marché électrique français bat un record

Cette performance du Model Y s’inscrit dans un mois d’août exceptionnel pour l’électrique en France. Avec 36 159 véhicules 100 % électriques immatriculés, cette motorisation a représenté 38 % du marché du neuf, un record absolu qui succède à celui de juillet (35 %). Sur un an, les ventes de VE progressent de 113 %.

Derrière le Model Y, le podium électrique reste très français : la Renault 5 (2 316 unités), la Renault Scénic E-Tech (1 745 unités) et la nouvelle Twingo E-Tech, qui fait une entrée remarquée dans le top 5, juste devant la Citroën ë-C3.

Ce qu’il faut retenir

Le Tesla Model Y termine 1ᵉʳ des ventes toutes énergies confondues en France en août 2026, une première pour la marque.

en France en août 2026, une première pour la marque. 4 622 exemplaires immatriculés, +382 % sur un an, devant la Peugeot 208 et la Renault Clio.

immatriculés, +382 % sur un an, devant la Peugeot 208 et la Renault Clio. Tesla a écoulé plus de 5 000 véhicules au total sur le mois en France.

au total sur le mois en France. Depuis janvier, Tesla cumule 36 161 immatriculations (+148 %) sur l’année.

sur l’année. Le marché électrique français atteint lui aussi un record, à 38 % de part de marché en août.

Reste à savoir si cette dynamique tiendra sur la durée, dans un marché où les ventes Tesla varient fortement d’un mois à l’autre, ou si août restera un pic isolé avant un nouveau tassement en septembre.