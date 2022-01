Le top 10 des villes où les Tesla sont les plus populaires

On se demande tous quelles sont les villes de France où les voitures électriques Tesla ont été les plus achetées en 2021… Voici la réponse et cela va peut-être vous surprendre !

Un tableau pour y voir plus clair dans les chiffres Tesla

Le tableau ci-dessous reprend le volume de Tesla acheté pour 4 modèles différents : les Model 3, S, X et Y.

Le classement des villes a été établi jusqu’à 10, ce qui veut dire que toutes les villes dans lesquelles on peut trouver des Tesla ne sont pas présentes. Et on se rend vite compte que certaines sont très proches en termes de chiffres…

Il s’agit donc avant tout d’un top à un instant T, qui peut (qui va !) évoluer aussi rapidement que le marché de la mobilité électrique !

Tesla Model 3 Tesla Model S Tesla Model X Tesla Model Y TOTAL Volume Volume Volume Volume Volume 1 Paris 1 098 0 2 114 1 214 2 Chambourcy 344 0 0 91 435 3 Marseille 380 0 1 14 395 4 Aix-en-Provence 224 0 0 15 239 5 Lyon 200 0 0 18 218 6 Nice 187 0 0 11 198 7 Toulouse 148 0 2 13 163 8 Montpellier 118 0 0 10 128 9 Annecy 111 0 0 10 121 10 Strasbourg 109 0 0 8 117

Source : Capital

Une croissance importante et régulière pour Tesla

Moquée par certains constructeurs il y a encore quelques temps, la marque américaine est devenue aujourd’hui un acteur incontournable de l’électrification dans le secteur automobile.

Partout dans le monde, les ventes sont au beau fixe. Elles progressent même sur de nombreux marchés malgré un chemin semé d’embûches (crise sanitaire, pénurie de semi-conducteurs) qui a vu plusieurs marques trébucher.

Ce succès, Tesla le doit surtout à son modèle phare : la Model 3.

C’est une berline familiale du gabarit d’une Audi A4 ou BMW Série 3. Elle est vendue moins de 40.000 euros, dans sa version la plus plébiscitée, grâce au bonus écologique de 6.000 euros.

Troisième modèle électrique le plus vendu en France en 2020, l’américaine s’est hissée à la première place l’année dernière. Elle grille ainsi la politesse aux stars françaises du segment, les Renault Zoé et Peugeot e-208.

Une répartition inégale des Tesla dans les villes de France

Comme en 2020, c’est à Paris que les modèles de Tesla se sont le plus vendus l’année dernière. Selon des données fournies par le cabinet AAA Data pour Capital, 1.214 unités ont été écoulées en 2021, dont une très large majorité de Model 3 (1.098 unités).

La capitale est suivie par une autre ville située en région parisienne : Chambourcy avec 435 immatriculations… pour moins de 6.000 habitants ! Si cette petite agglomération des Yvelines termine devant de grandes villes comme Marseille ou Lyon, c’est parce c’est là-bas que la filiale française du constructeur américain a installé son siège, il y a près de 7 ans.

Les chiffres de ventes montrent aussi que la grande majorité des villes importantes pour Tesla sont dans le sud-est (Nice, Marseille, Lyon, Annecy, Montpellier).

Aucune ville située en Bretagne, en Normandie ou encore sur la côte Atlantique ne fait partie du classement. Et cela, alors même que le réseau de recharge “Tesla Superchargeur” est aujourd’hui présent un peu partout sur le territoire. Il y a sans doute des explications à ce fait…

On vous laisse partager votre avis et votre expérience dans les commentaires !