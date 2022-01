Les Meilleurs chaises de bureau pour la rentrée 2022

Que vous travailliez chez vous ou dans un bureau, il est fort probable que vous passiez un grand nombre d’heures assis sur une chaise ou un fauteuil. Si c’est votre cas, Il est important d’utiliser une chaise spéciale de bureau pouvant protéger les zones du corps qui souffrent de cette posture assise toute la journée, comme le cou et le dos. Si vous êtes de notre avis, il vous faudra donc choisir la chaise de bureau la plus appropriée.

Afin de vous aider à choisir la meilleure chaise de bureau faite pour vous, nous avons créé ce guide comparatif basé sur les tests de nos équipes. Soyez attentifs.

Cette page contient des liens d’affiliation vers la boutique en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

SONGMICS fauteuil de bureau

Prix: 119,99 € à commander directement sur Amazon

-Design ingénieux :Pour l’avoir testé personnellement,cette chaise de bureau est un nuage,ce fauteuil signé Songmics est une très belle pièce. Idéale pour le gaming, cette chaise vous assurera un confort de jeu maximal grâce à ses courbes fluides et ses matériaux de haute qualité. Structure en acier, accoudoirs réglables, revêtement solide et agréable…

-Stabilité et sécurité : Toutes les parties essentielles (par exemple comme accoudoir, roulette, vérin à gaz et plateau métallique sont testées par BIFMA et améliorées.

-Information sur la chaise: Hauteur totale 112-122 cm, Hauteur du dossier 75 cm, Diamètre de la base 66 cm, Assise largeur 53 cm – profondeur 51 cm, Hauteur de l’accoudoir au sol 70-80 cm

TECTAKE Fauteuil de bureau

Prix: 85,90 € à commander directement sur Amazon

– Cette chaise de bureau de chez TecTake se distingue des autres modèles disponibles sur le marché par son style chic et luxueux. Assez imposant, ce fauteuil possède un revêtement en similicuir noir

-Information sur la chaise: Dimensions totales (lxPxH) env. 65 x 66 x 111,5 – 121,5 cm // Hauteur d’assise env. 47 – 57 cm // Surface d’assise (lxP) env. 51 x 50 cm // Hauteur du dossier env. 68 cm // Capacité de charge : 120 kg.

HBADA Fauteuil de bureau

Prix: 89,99 € à commander directement sur Amazon

-Design ergonomique : la hauteur de l’accoudoir est conçue selon l’ergonomie. Le dossier est également conçu selon la courbe ergonomique pour protéger la colonne vertébrale. Le soutien lombaire permet à votre dos de se détendre et de se reposer.

-Facile et confortable : la surface supérieure de l’accoudoir est recouverte d’une couche de mousse pour réduire la pression sur le bras. L’original coussin en éponge vous permet de vous asseoir très confortablement. Le tissu en maille respirant est non seulement esthétique mais aussi confortable.

HOMCOM Fauteuil de bureau

Prix: 189,90 € à commander directement sur Amazon

-Si vous voulez vous offrir plus de confort, on vous assure que vous ne serez pas déçu par le HOMCOM. D’abord, son constructeur a privilégié le rembourrage en éponge d’une quantité suffisante, soit de 25 D de densité à l’assise et de 20 D au dossier. Ensuite, il a sélectionné les matériaux les plus robustes pour constituer un squelette et revêtement d’une longévité accrue (métal, tissu PVC, PU).

-Dimensions du produit: 70D x 65W x 122H centimètres