L’engagement de l’UGAP dans la promotion des véhicules électriques français

L’UGAP, première centrale d’achat public de France, a récemment renouvelé ses marchés concernant les véhicules micro utilitaires électriques. Deux petites et moyennes entreprises (PME) françaises, Ligier Group et Goupil, ont été choisies pour accompagner cette initiative, marquant ainsi l’engagement ferme de l’UGAP pour une offre industrielle nationale, innovante et durable.

Un choix qui soutient l’économie locale et l’innovation

En optant pour deux PME françaises, l’UGAP confirme son soutien inébranlable à l’industrie nationale et à l’innovation locale. Cette sélection s’intègre harmonieusement dans les objectifs des politiques publiques visant la transition écologique et la relocalisation industrielle. Il s’agit non seulement d’un pas en avant pour l’industrie automobile française mais aussi d’une avancée notable vers des solutions de mobilité plus vertes et durablement ancrées dans le tissu économique local.

Les acteurs clés de la mobilité professionnelle

Ligier Group : L’innovation au service du transport utilitaire

Ligier Group, basé à Abrest dans l’Allier, est un nom bien établi dans le secteur des quadricycles légers et lourds en Europe. Connu du grand public pour ses voitures sans permis, Ligier se distingue également dans le segment des utilitaires électriques à travers son pôle Ligier Professional. En 2024, l’entreprise a produit plus de 14 000 véhicules distribués dans 18 pays européens, démontrant son leadership et sa capacité d’innovation. Comme le souligne Toshihide Soga, Directeur de la BU Ligier Professional : « Cette collaboration avec l’UGAP confirme la pertinence de notre démarche d’innovation. »

Goupil : Un pionnier du véhicule utilitaire électrique

Implanté à Bourran dans le Lot-et-Garonne, Goupil est reconnu depuis plus de 25 ans comme un pionnier des véhicules utilitaires électriques. Avec plus de 30 000 véhicules assemblés à ce jour, l’entreprise accompagne déjà plus de 3 000 villes à travers l’Europe, fort de ses 200 collaborateurs. Le Directeur Général Philippe Hugue exprime : « Le renouvellement de ce marché avec l’UGAP constitue une étape clé, témoignant de la confiance et de la collaboration fructueuse que nous avons établies. »

Des solutions adaptées aux exigences d’aujourd’hui et de demain

Face aux défis économiques et environnementaux actuels, Florian Prevost, chef de département achats véhicules légers à l’UGAP, annonce : « Cinq nouveaux lots viendront prochainement enrichir notre catalogue, incluant des véhicules urbains légers et des modèles sans permis. » Cette initiative promet de répondre aux contraintes économiques des collectivités tout en contribuant à la réduction de l’empreinte carbone des transports.

Grâce à ces partenariats, l’UGAP réaffirme son rôle crucial dans la promotion de la mobilité durable en France, en s’appuyant sur des entreprises locales qui allient performance, innovation et durabilité. En soutenant des PME comme Ligier Group et Goupil, elle participe activement à la transformation écologique et économique du secteur des transports.