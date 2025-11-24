Les 7 points essentiels pour acheter une voiture électrique d’occasion

Aujourd’hui, l’achat d’une voiture électrique d’occasion peut être une véritable opportunité… ou une source de tracas si l’on ne sait pas quoi analyser correctement. Voici sept points essentiels à vérifier pour réaliser une bonne affaire.

L’état de la batterie : le vrai indicateur

L’état de santé de la batterie, connu sous le nom de SOH (State of Health), est crucial. Oubliez les estimations d’usure souvent mentionnées dans les annonces et concentrez-vous sur ce chiffre plus fiable. Une batterie en bonne santé devrait afficher un SOH supérieur à 85%. Si son état est inférieur, une négociation du prix devient nécessaire.

Les cycles de recharge

La manière dont la batterie a été rechargée influence sa longévité. Les recharges fréquentes en courant continu rapide (DC) peuvent accélérer son vieillissement. Il est conseillé de demander l’historique des charges ou d’effectuer un scan via un dispositif OBD pour avoir une vue claire.

La garantie batterie

Certaines marques offrent une garantie sur la batterie pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres. Une voiture de 6 ans encore sous garantie présente un net avantage, mais il est essentiel de vérifier si cette garantie est transférable au nouveau propriétaire.

Le chargeur embarqué

Ne vous laissez pas surprendre par le type de chargeur embarqué. La distinction entre un chargeur de 7 kW et 11 kW est significative, surtout si vous utilisez fréquemment des bornes de recharge en courant alternatif (AC). Cette différence peut influencer votre quotidien.

L’autonomie réelle

Ne vous fiez pas aveuglément aux chiffres d’autonomie WLTP. Faites un test de consommation sur un trajet de 30 kilomètres ou consultez les retours concrets d’autres propriétaires pour connaître l’autonomie réelle. Les conditions hivernales peuvent réduire cette autonomie de 25% pour certaines modèles.

La capacité de charge rapide

Il ne suffit pas de vérifier la puissance maximale annoncée. Examinez la courbe de charge car certains véhicules ne maintiennent une puissance maximale de 150 kW que pendant de courtes périodes, ne fournissant pas toujours la performance espérée.

Les frais cachés

Attention aux coûts imprévus tels que le remplacement d’un module de batterie, les mises à jour logicielles payantes, l’incompatibilité des prises de recharge, et les pneus spécifiques souvent onéreux.

En résumé, l’achat d’une voiture électrique d’occasion offre de nombreux avantages, mais les éléments clés comme la batterie, le mode de charge et la garantie doivent être minutieusement examinés pour faire le bon choix.