Bon Plan Black Friday : Protégez votre Tesla Model Y Juniper (2025/2026) avec les Tapis GAFAT !

Propriétaires de la nouvelle Tesla Model Y (nom de code « Juniper ») ou simplement à la recherche de la protection ultime pour votre modèle actuel, cette offre est pour vous !

Le Black Friday est l’occasion parfaite pour investir dans des accessoires de qualité. Aujourd’hui, nous mettons en lumière un produit essentiel pour préserver l’intérieur de votre véhicule électrique : le Kit Complet de Tapis de Sol et de Coffre GAFAT.

⭐ L’Offre à Ne Pas Manquer : GAFAT Tapis de Sol + Coffre Tesla Model Y

Produit Tapis de Sol et Coffre GAFAT (TPE) Compatibilité Tesla Model Y (Y compris les modèles prévus 2025/2026 « Juniper ») Matériau Caoutchouc TPE (Élastomère Thermoplastique) Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur 325 avis) Prix Habituel ~~Environ 273,43 €~~ Prix Black Friday 218,74 € (avec 20 % d’économies)

Pourquoi les Tapis GAFAT sont un investissement indispensable ?

Les tapis de sol d’origine Tesla sont fonctionnels, mais ils sont souvent insuffisants pour les conditions climatiques extrêmes (neige, boue, sable). Les tapis GAFAT en TPE (Thermoplastic Elastomer) sont conçus pour offrir une protection supérieure :

1. Conçus pour la Nouvelle Model Y (Juniper 2025/2026)

Même si le modèle « Juniper » n’est pas encore officiellement lancé, GAFAT se positionne en proposant des tapis basés sur des scans précis des intérieurs de Model Y. L’avantage principal est leur ajustement parfait grâce à la technologie de scan 3D original, assurant une protection 360° sans laisser de zones vulnérables.

2. Matériau TPE : L’Allié Toutes Saisons

Robustesse : Le TPE est un matériau de qualité supérieure au caoutchouc traditionnel. Il est sans odeur, non toxique et 100 % recyclable .

Le TPE est un matériau de qualité supérieure au caoutchouc traditionnel. Il est . Résistance : Il ne se fissure pas par temps froid et ne se déforme pas sous la chaleur intense de l’été. Il est parfaitement résistant à l’eau, à la boue, à la neige et aux taches d’huile.

3. Protection Maximale avec Bord Haut

Leur conception intègre un bord haut (ou rebord) sur tout le périmètre des tapis. En cas de déversement de liquide ou d’accumulation de neige fondue, cette lèvre retient tout sur le tapis, empêchant les saletés et l’humidité d’atteindre la moquette de votre voiture. C’est l’assurance d’un intérieur impeccable.

4. Kit Complet : Sol + Coffre

L’offre Black Friday inclut le kit complet, ce qui signifie que vous protégez :

Le sol avant (conducteur et passager).

Le sol arrière.

Le coffre principal (zone de chargement).

(zone de chargement). Vérifiez sur la fiche produit s’il inclut également le coffre avant (frunk) et les bacs de coffre inférieurs si cela est essentiel pour vous.

Ces tapis sont un accessoire à haute valeur ajoutée, surtout si vous vivez dans une région où les saisons sont marquées.

Avec une réduction de 20 % dans le cadre du Black Friday, c’est le moment idéal pour sécuriser votre investissement.

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.