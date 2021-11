Nos bonnes adresses pour un dimanche gourmand à Paris

- Publicité -

Le dernier jour de la semaine, et du week-end, vous voulez en profiter mais ne savez pas comment faire ? On vous donne ici les bonnes adresses, à Paris, pour profiter de votre dimanche, en famille, en amoureux, ou en solo dans la capitale.

C’est parti !

Café Français : votre rendez-vous à toute heure du jour ou de la nuit

La première des bonnes adresses que nous vous recommandons à Paris est adossé au quartier du Marais et face à l’Opéra Bastille.C’est le Café Français, une brasserie parisienne moderne qui vous accueille à tous moments de la journée.

Entre art déco et graphisme contemporain, le design d’intérieur imaginé par India Mahdavi et le studio M/M vous plonge dans une ambiance chic et décontractée.

Un bar élégant, une véranda lumineuse, une grande terrasse et un salon privatisable à l’étage, le Café Français 1-3 Place de la Bastille s’adapte à toutes les envies. Les clients sont accueillis tous les jours de 8h à 2h en service continu, idéal si vous êtes un oiseau de nuit.

Vous pouvez réserver en ligne ou les contacter par téléphone au +33 1 40 29 04 02.

Dans l’assiette, le lieu joue la carte du «Juste, beau et bon.» Des produits frais issus de producteurs sélectionnés, des plats à succès du groupe Beaumarly. Mais également des classiques de la gastronomie française remis aux goûts du jour, c’est un 10/10.

Laissez-vous tenter et délectez-vous d’une cuisine de brasserie jusque tard dans la nuit.

Le Train Bleu : un restaurant emblématique de la Gare de Lyon

Le restaurant et le bar du Train Bleu restent ouverts pendant toute la durée des travaux de la gare (accès par l’escalier droit dans le hall 1 ou par l’accès PMR sur le parvis).

Ce restaurant iconique de la Gare de Lyon, est un lieu majestueux dans lequel règne une atmosphère particulière et unique, où l’espace-temps s’efface devant l’exception de l’instant.

Vous souhaitez réserver ? Contactez le +33 1 43 43 09 06.

Le Train Bleu est plus qu’une étape pour voyageurs en transit et touristes curieux. Cet établissement, dont l’excellente réputation est restée inchangée au fil des années, accueille une clientèle d’habitués, séduite par la qualité des lieux et de sa gastronomie.

En plus des 2 grandes salles classées où se trouve le restaurant, Le Train Bleu vous propose un espace bar, composé de plusieurs petits salons au décor luxueux.

Restaurant gourmet très apprécié, le cadre saura vous séduire. Un régal pour les papilles comme pour les yeux !

L’as du Fallafel : la référence israélienne à Paris

L’As du Fallafel vous propose ses spécialités dans le quartier juif historique. Au cœur du Marais, 34 rue des Rosiers, venez découvrir ce restaurant israélien et cacher. Vous y découvrirez les falafels, les assiettes de houmous, les shawarma, accompagnés de pita, de sauce piquante, de choux rouges, de tomates concombres…

L’As du Fallafel était à l’origine une petite épicerie où sa propriétaire avait inséré un petit stand de falafel pour faire découvrir ce plat typique du proche orient. Vu le succès rencontré, la petite épicerie a disparu et aujourd’hui l’As du Fallafel est un restaurant conseillé par tous les guides touristiques.

Premier bon point : le personnel est accueillant, la restauration est rapide et les plats de qualité. Pour beaucoup, il s’agit “de loin [du] meilleur dans la cuisine moyen-orientale dans Paris”. Venez déguster leurs falafels afin de donner votre avis en toute connaissance de cause sur leur slogan du restaurant « toujours imité, jamais égalé » !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le restaurant au 01 48 87 63 60.

Vous pouvez retrouver de nos autres bonnes adresses à Paris, à découvrir absolument, pour un dimanche ou une escale gourmande dans la capitale.