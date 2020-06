Déroulement du processus de test des mises à jour Tesla

Avant toute chose, nous allons vous expliquer la méthode que Tesla emploie avant de diffuser des mises à jour pour les voitures Tesla. Les mises à jour sont systématiquement testées en bêta, c’est-à-dire qu’avant que l’ensemble du parc de Tesla bénéficie de ces mises à jour, certaines personnes peuvent tester les mises à jour avant tout le monde. C’est un processus connu dans le monde informatique.

L’objectif de cette stratégie est d’identifier et de régler les erreurs potentielles dans le logiciel avant de l’intégrer à toutes les voitures. Cela évite à tous les clients d’essuyer les plâtres.

Conduite autonome : Détails des fonctions actives

Maintenant que cela est clair (ou bien à peu près), parlons brièvement de la conduite entièrement autonome. Actuellement, les voitures Tesla avec le mode autopilot activées ne peuvent pas encore sortir d’une place de parking ou bien vous conduire seule de chez vous à la maison de retraite de votre belle-mère (on ressent votre déception). Ne vous inquiétez pas, elle en est presque capable !

Pour le moment, la voiture ne peut pas d’elle-même quitter son stationnement et vous retrouver à la sortie du restaurant. Elle peut “simplement” quitter un stationnement grâce au mode “summon” activable depuis votre téléphone portable. D’ailleurs, au cas où vous ne seriez pas au courant, la voiture n’est pas 100% autonome, en effet, si vous activez la « navigation en pilote automatique » alors la voiture pourra conduire seule de l’entrée à la sortie d’une grande autoroute mais elle ne peut pas encore intégrer à ses déplacements la couleur des feux ou les fameux ronds-points à la française.

Autopilot : des mises à jour à venir

Le futur est déjà là! En effet, Elon Musk a confirmé que les Tesla seront très prochainement capables de reconnaître la couleur des feux de signalisations et les panneaux stop. Avec cette mise à jour et si l’autopilot est activé, la voiture s’arrêtera automatiquement lorsqu’elle reconnaîtra un feu ou un stop.

Le seul problème avec la version actuelle de l’autopilot est que la voiture ne s’arrête pas selon la couleur du feu mais s’arrête pour chaque feu, peu importe qu’il soit vert, orange ou rouge.

Vous l’aurez compris, ce n’est pas forcément un comportement appréciable mais Elon Musk a assuré via Twitter que la voiture reconnaîtra les feux verts et continuera donc sa route.

Le prochain pas pour Tesla dans la conduite autonome est de permettre aux véhicules de tourner seules pour qu’elles puissent enfin se garer elles-mêmes dans un parking.

Nouvelle version autopilot: C’est pour quand ?

C’est bien beau tout ça mais quand est-ce que les voitures Tesla pourront, une fois une destination entrée dans le système de navigation et validée par le « conducteur », respecter les feux, tourner et se garer en autonomie ? Cela devrait ne plus trop tarder pour être fonctionnel. Seulement, il ne faut pas que la technologie soit fonctionnelle, elle se doit d’être irréprochable.

La prise de contrôle par la technologie n’est déjà pas ce qui a de plus rassurant alors laisser entièrement le contrôle et sa vie entre les mains d’une machine… surtout lorsqu’on sait que la plupart des accidents se produisent à des intersections !

Loin de moi l’envie de vous effrayer ! Rassurez-vous les personnes travaillant sur ce projet sont bien au courant de ces faits et seront particulièrement attentives. C’est pourquoi, une telle technologie ne devrait pas être mise à disposition de sitôt.

Évidemment, nous vous tiendrons au courant des évolutions!