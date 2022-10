Cela vaut-il encore la peine d’acheter une Citroën Ami ?

Étant donné que je ne me souviens pas d’une période de ma vie où nous faisions la queue pour acheter de l’essence à 2,2€, je ne peux pas être le seul à envisager de passer à un véhicule électrique. Après avoir fait des recherches sur les différentes stations de recharge, les portées, la puissance et la fiabilité, j’ai conclu qu’une Citroën Ami serait la meilleure option pour moi si je devais faire le changement.

Je me suis rendu au salon de l’auto de Paris pour faire un essai routier, et j’ai aimé presque tout ce qui concerne ce véhicule. À mon avis, le couple initial est comparable au pilotage d’une fusée. Il suffit de taper du pied pour ressentir une accélération immédiate et forte. L’intérieur minimaliste et la vitesse limitée à 45 km/h m’ont fait sourire.

Prix

En ce qui concerne le prix d’achat, un véhicule électrique sera presque toujours plus cher qu’une automobile normale. En revanche, une étude menée par Consumer Reports en 2020 a révélé que « le fait d’avoir un véhicule électrique permettra au conducteur type d’économiser de 6 000 à 10 000 dollars sur la durée de vie du véhicule » par rapport à « l’achat d’un véhicule à essence comparable. »

Ces chiffres prennent en compte le coût du carburant, de l’entretien et des réparations, ainsi que le prix d’achat initial, le coût du financement et la valeur du véhicule une fois qu’il a été vendu. Et rappelez-vous, c’était avant que le prix de l’essence n’explose, donc le montant que vous pouvez économiser est probablement encore plus élevé aujourd’hui.

Aux États-Unis, il est possible de bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral allant jusqu’à 7 500 dollars pour l’achat de certains véhicules électriques, et de nombreux États offrent des avantages financiers supplémentaires. L’Union Européenne (programme Avere), et l’État français notamment, n’est pas en reste, avec de nombreux bonus écologiques (jusqu’à 7 000 euros) pour l’acquisition d’un véhicule électrique.

Cependant, les véhicules électriques (VE) fabriqués par Citroën font partie de ceux qui ne sont plus éligibles à toutes les aides.

Réparations

Le coût de l’entretien d’un véhicule classique équipé d’un moteur à combustion interne était de 0,10 dollar /euro par kilomètre. Alors que celui d’un véhicule électrique équipé d’une batterie était de 0,06 dollar / euro. Cela peut représenter une économie d’argent considérable.

De plus, si vous êtes le genre de personne qui aime faire une partie de l’entretien de son véhicule, Napa Auto Parts indique sur son blog qu’elle a des centaines de pièces disponibles pour les véhicules élctriques, allant des tuyaux de chauffage aux ampoules de phares et tout ce qui se trouve entre les deux.

Batterie

Selon les résultats de la recherche de Recurrent Auto, le prix d’une batterie de remplacement peut varier considérablement en fonction de dizaines de critères différents. Il en coûterait un peu moins de 3 000 $ ( 3021 €) pour remplacer la batterie d’une Hyundai Ioniq 5, jusqu’à 9 500 $ (9 567 €) pour remplacer la batterie d’une Nissan Leaf, et environ 16 000 $ (16 113 €) pour remplacer à la fois la batterie et la main-d’œuvre nécessaire à son installation dans une Tesla Model 3.