Elon Musk: Un créateur futuriste

Récapitulatif de carrière pour Elon Musk !

Dès le XVème siècle, le génial Léonard de Vinci avait dessiné des machines futuristes, grand précurseur des temps modernes. Dans cette quête de l’imaginaire, Elon Musk fait sans doute partie de cette lignée d’ inventeurs sans limite, qui sont sans cesse à la recherche de l’innovation, de l’impensable…

Blastar

A l’âge de 12 ans déjà, Elon Musk créait son propre jeu vidéo, nommé Blastar, qu’il a revendu ensuite pour 500 dollars à un éditeur. Il avait déjà, très jeune, le goût d’inventer.

Web-based phone calls

En 1997, le futur patron de Tesla a l’idée de faire un logiciel qui permet aux utilisateurs de cliquer sur les infos de contacts d’une entreprise, ces infos étant ensuite acheminées vers la société par l’intermédiaire d’un centre d’appels. Ce système a été breveté en 2001 et skype en est un dérivé. Location Specific Searches.

La proximité des entreprises n’était pas encore la priorité du net en 1998. L’idée lui est venue de fabriquer un outil d’aides à la recherche d’entreprises proches de sa zone géographique. Tout d’abord celle qui est dans une zone de proximité puis automatiquement vers des zones élargies.

Zip 2

La première société de logiciel web de Musk fût fondée avec son frère, avec l’argent du père. Elle proposait pour les utilisateurs en ligne, des guides de la ville. Après avoir examiné puis rejeté la fusion avec City Search, Zip 2 a été racheté par Compaq pour 307 millions de dollars en 1999

Elon Musk a reçu 22 millions de $ de la vente.

X.com (Paypal)

Elon Musk a cofondé une société de paiements électroniques, appelée x.com en 1999. Un an plus tard, celle-ci fusionna et devint Paypal. Ce site de réglements sécurisés en ligne a été acheté par e bay pour 1,5 milliards de $. Musk a empoché au passage 165 millions de $.

Solar city

Créée en 2006, Solar City grandit pour devenir le 2e plus grand fournisseur d’énergie solaire dans le pays. Cette société qui génère des millions de dollars, travaille pour offrir à Tesla des stations solaires gratuites pour les clients du constructeur américain.

Electric Jet

Une nouvelle idée, faire des décollages et atterrissages d’avion à la verticale. Des moteurs électriques entraînent des ventilateurs qui propulsent l’avion. Une idée géniale pour concevoir des pistes courtes et des aéroports plus petits.

Hyperloop

Un système de transport à l’aide de navettes propulsées dans un tube à la vitesse de 1200 km/h.

Ce système (2013) pourrait permettre de relier Los Angeles à San Francisco en 35 minutes!La pression de l’air y serait très faible ce qui permettrait de réduire la traînée et la consommation.

Les voitures électriques

Evidemment la marque Tesla n’est plus à présenter avec ses innovations technologiques sur les modèles roadster, Tesla Model S , Tesla Model X, Tesla Model 3, Cybertruck, Tesla Model Y et les nouveautés à venir..

Société aérospatiale Musk’s aerospace company ou SpaceX

En 2002, une fabuleuse aventure spatiale a commencé pour Musk. Afin de réduire les coûts des vols spatiaux, ils ont conçu les Falcon 1 et 9. Ces engins réutilisables se projettent dans l’espoir de conquérir peut-être un jour, la planète Mars…

L’imagination sans limites d’Elon Musk n’a pas fini de nous surprendre, les grands précurseurs de l’humanité sont capables de tout, de refaire le Monde…

