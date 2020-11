C’est officiel l’action Tesla (TSLA) intégrera le S&P 500 au 21 décembre. Une intégration qui va encore faire du bruit. Est-ce légitime ? C’est la question que nous nous sommes posés.

Qu’est-ce que le S&P 500 ?

Le S&P 500 est un indice boursier qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Les investisseurs utilisent depuis longtemps le S&P 500 comme référence pour leurs investissements, car il tend à signaler la santé générale du marché.

Quels sont les critères de sélection pour intégrer l’indice ?

Chaque trimestre, un comité se réunit pour sélectionner les 500 entreprises de l’indice en fonction de leur secteur d’activité, de leur taille et de leur liquidité. Pour qu’une société soit éligible, elle doit être basée aux États-Unis, avoir une capitalisation boursière minimale de 8,2 milliards de dollars et au moins 50 % des actions doivent être cotées en bourse. En outre, le prix de l’action doit être d’au moins 1,00 $ par action et la société doit avoir enregistré des bénéfices positifs pendant quatre trimestres consécutifs.

Quelles sont les 10 principales actions qui composent cet indice ?

Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc. A, Berkshire Hathaway B, Alphabet Inc. A (GOOGL), Alphabet Inc. C (GOOG), JP Morgan Chase & Co, Johnson & Johnson, et Visa Inc. A.

Cet intégration est-elle justifiée ?

“Bien, cela ressemble à une reconnaissance de l’entreprise dans sa capacité à être un leader sur le marché. L’investissement dans une usine et de plusieurs gigafactory (et l’automatisation qui en découle) est un bon signe pour une plus grande vitesse de production. La gigafactory berlin devrait rendre le titre plus attractif pour l’Europe.

Et d’un point de vue boursier ?

Pour mieux apprécier cette information boursière, nous vous proposons de regarder l’édito du 17 Novembre par Nicolas Chéron pour Zone Bourse.