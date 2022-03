BMW annonce le rappel de près d’un million de véhicules

Chez Tesla Mag, nous attachons une grande importance à la sécurité. J’aimerais préciser que nous partageons une information issue de notre sourcing US. Cela ne veut pas dire que le sujet ne se développera pas en Europe et notamment en France. C’est pourquoi il nous apparaît important de relayer cette information dans la mesure où elle peut concerner un de nos lecteurs ou une relation d’un de nos lecteurs.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) est, de façon général, l’organe qui régule la sécurité routière aux États-Unis. Elle est bien entendu là pour garantir la sécurité des automobilistes et également assister les constructeurs dans l’évolution de leurs technologies.

Des informations que nous avons reçu, c’est BMW qui a communiqué à la NHTSA des éléments de contexte pour annoncer une campagne de rappel qui concerne plus d’un million de véhicules à travers le monde.

Selon les précisions de BMW, le rappel concerne :

917 106 véhicules aux États-Unis ,

, 98 000 au Canada

et 18 000 en Corée du Sud

Il remplace et élargit les rappels de BMW en 2017 et 2019 qui concernaient respectivement 740 000 et 184 000 véhicules américains.

Ce rappel concerne de nombreux véhicules des séries 3, 5, 1, X5, X3 et Z4, des années 2006 à 2013.

Note : Pour la plupart des véhicules concernés, il s’agit de la troisième campagne de rappel.

Quels sont les risques identifiés par le constructeur ?

Des documents publiés mercredi par la NHTSA américaine indiquent qu’il pourrait y avoir un court-circuit électrique dans le chauffage de la soupape de ventilation positive du carter. Ils peuvent surchauffer et provoquer un incendie.

Est-ce que les véhicules Français sont concernés ?

Pour l’heure, aucun véhicule sur le sol français n’est impliqué dans cette campagne. A ce sujet, nous avons contacté la direction presse de BMW France qui ne nous a pas encore répondu.

Vous souhaitez prévenir une relation aux États-Unis ou dans un des autres pays concernés ?

La procédure mise en place est extrêmement simple et vous permet de savoir rapidement si vous avez un risque. Il suffit d’entrer votre numéro VIN sur le site de la NHTSA pour le savoir.

