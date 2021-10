Pourquoi c’est moins chère de rouler en voiture électrique ?

- Publicité -

Les voitures électriques coûtent près de 1 150€ moins cher que les voitures thermiques ! Ça ressemble à une assertion, et cela pourra sûrement en choquer plus d’un, mais … derrière ces mots, il y a une réalité, dont cet article se donne pour mission de rendre compte. Vous êtes partants ? On y va !

Quelques chiffres-clés

Les voitures électriques coûtent en moyenne 1 200€ par an, contre 2 400€ environ pour les voitures thermiques.

Les coûts d’exploitation des véhicules électriques ont diminué de 90€ au cours des six derniers mois.

Les conducteurs de véhicules électriques pourraient économiser plus de 100€ sur l’assurance en négociant pour obtenir l’offre la moins chère.

Mais le prix typique de 25 000€ pourrait être un ralentisseur pour les conducteurs qui veulent acheter un véhicule électrique d’occasion.

Et en détail

Le coût d’exploitation d’une voiture électrique pendant un an est 47% moins cher que celui d’une voiture à essence. Les chiffres montrent que le coût moyen d’exploitation d’un véhicule électrique pendant 12 mois est de 1 200€ contre 2 400€ environ pour un véhicule à essence, soit une différence de 1 200€.

De plus, pour les conducteurs de véhicules électriques, l’assurance auto représente plus de la moitié des frais d’exploitation annuels (53%) à 675€ pour une prime typique. Ces automobilistes paient également en moyenne 526€ par an pour recharger leur voiture.

Les coûts de fonctionnement des voitures à essence sont considérablement plus élevés, car les conducteurs de ces véhicules paient en moyenne 741€ pour l’assurance auto et 1 400€ pour le carburant chaque année. Les propriétaires de voitures à essence doivent généralement dépenser au moins 180€ par an en taxes routières, tandis que les véhicules électriques sont exonérés.



Quels sont les changements ?

Le coût annuel de la conduite d’une voiture électrique a diminué de 89€ au cours des six derniers mois (du 21 mai au 20 décembre), comparativement aux six mois précédents (du 20 juin au 20 novembre). Cette baisse est due à une diminution de 62€ du coût de l’assurance pour les véhicules électriques et à une baisse de 27€ du coût de l’énergie.

Les conducteurs de voitures électriques peuvent réduire davantage leurs coûts de fonctionnement s’ils passent à la prime la moins chère disponible. Cela coûte généralement 566€, ce qui signifie que les automobilistes pourraient économiser 108€ en négociant pour une meilleure affaire.

Quels obstacles persistent ?

Malgré les coûts d’exploitation nettement moins élevés, le prix initial des véhicules électriques risque d’être un obstacle important pour de nombreux conducteurs qui envisagent de passer de l’essence à l’électricité. Une voiture d’occasion vaut généralement aux alentours de 25 000€.

Cela laisse entendre qu’il faudrait plus de 20 ans pour que les coûts de fonctionnement moins élevés couvrent l’achat d’un véhicule électrique. Cependant, les automobilistes peuvent être en mesure de couvrir une partie du prix d’achat en échangeant leur véhicule existant.

Une popularité croissante de l’électrique

La popularité des voitures électriques continue de s’accélérer, car ces véhicules représentent maintenant environ une vente de voitures neuves sur dix. Les automobilistes qui ont fait le changement seront heureux de voir que nos chiffres montrent que les véhicules électriques coûtent environ la moitié moins cher à conduire que leurs alternatives d’essence.

Ces conducteurs bénéficient d’économies substantielles en termes de factures de carburant, d’assurance et de taxes, et contribuent à l’environnement. Les propriétaires de voitures électriques pourraient économiser encore plus sur les coûts d’exploitation s’ils négociaient pour le moins cher quand leur prime d’assurance vient pour le renouvellement.

Ces conducteurs voudront peut-être aussi songer à adopter un nouveau tarif pour les véhicules électriques pour leur énergie domestique. Les tarifs sur les véhicules électriques sont conçus pour aider les automobilistes à réduire leurs factures d’énergie en réduisant les coûts de recharge des voitures électriques du jour au lendemain.

Frais d’assurance

Lorsqu’on fait référence à la « prime moyenne », il s’agit de la moyenne des cinq prix les plus bas présentés à un client, lorsqu’un consommateur a cliqué pour acheter. Les achats à partir des cinq prix les plus bas présentés représentent 90 % de toutes les ventes d’assurance auto.

A noter : Lorsqu’on parle de « prime la moins chère », il s’agit du prix moyen le moins cher présenté, lorsqu’un client a cliqué pour acheter.

Coût du carburant

A noter : Les coûts annuels de l’essence pour 2021 sont calculés en fonction des conducteurs qui parcourent 17 150 km.

L’essence coûte 1,44€ le litre dans une voiture qui consomme 5,70 litres aux 100 km (ministère des Transports).

L’électrique au prix de 0,174€ par kWh dans une voiture qui utilise 15,2 kWh par 100 km (efficacité énergétique moyenne pour cinq modèles les plus populaires).

Taxe routière

La taxe routière est calculée à partir du deuxième paiement d’impôt d’une voiture (prix courant inférieur à 46 345€).