Les livraisons de la Rimac Nevera débutent au Royaume-Uni

Un Chef-d’œuvre Électrique Croate sur les Routes Britanniques

Le futur électrique du monde automobile s’affiche de plus en plus vivement à l’horizon, avec l’arrivée des premières livraisons de la Nevera, le dernier chef-d’œuvre du constructeur croate Rimac Automobili. La première unité de ce prodige de l’électrique a récemment été livrée à un heureux client britannique par l’intermédiaire du partenaire exclusif de Rimac au Royaume-Uni, H.R. Owen.

Une Personnalisation Éblouissante : Nemesis Green

Terminée dans une teinte sur mesure baptisée « Nemesis Green », cette Nevera a été personnalisée par son nouveau propriétaire suite à une étroite collaboration avec H.R. Owen et l’équipe de design de Rimac Automobili en Croatie. Cette nuance vibrante de vert est associée à des roues Vertex en platine et à un pack Carbon Level 2, qui comprend des accents de fibre de carbone exposés à l’avant, à l’arrière et sur le diffuseur.

Le Processus Rigoureux de Personnalisation

La complexité du processus d’application de cette peinture verte Nemesis, qui nécessite environ un mois et demi de travail ininterrompu pour atteindre la perfection, témoigne du niveau d’exigence de Rimac pour offrir à ses clients des véhicules d’exception.

Une Révolution en Terme de Performances

Après 1,6 million d’heures de développement collectif sur la Nevera, cette hypercar électrique a su séduire un grand nombre de passionnés. Le pouvoir de cette machine est colossal, avec une puissance totale de 1,914 ch et un couple de 2,360 Nm, le tout alimenté par une batterie de 120 kWh et 6 960 cellules. Le résultat est un véhicule sans précédent, capable d’offrir une expérience de conduite unique.

Des Réactions Extrêmement Positives

L’arrivée de la Nevera sur le marché a suscité une réaction extrêmement positive des clients d’H.R. Owen, parmi lesquels se trouvent certains des collectionneurs de voitures les plus exigeants au monde. Ceux-ci ont vite compris le potentiel énorme de l’électrification dans le domaine des hypercars.

Un Succès Médiatique et des Records à la Pelle

La Rimac Nevera a déjà remporté plusieurs titres, dont celui de « Hypercar de l’année » par GQ, ainsi que « Meilleure voiture de performance électrique » aux Electric Awards 2022 de TopGear.com. Elle a également été sacrée « Meilleure hypercar » aux prestigieux Robb Report Best of the Best awards pour 2022. En plus de ces distinctions, la Nevera a battu 23 records d’accélération et de freinage en une seule journée en 2023, et a atteint la vitesse la plus élevée pour une voiture électrique de route en 2022, atteignant 256 mph (412 kph).