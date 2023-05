Les bornes de recharge font marcher le commerce ? La preuve !

Dans une ère où la mobilité électrique est devenue un enjeu majeur, les bornes de recharge ne se contentent pas seulement de permettre aux véhicules électriques de reprendre la route. Elles deviennent de plus en plus un élément clé pour stimuler le commerce local. Et c’est précisément ce que nous avons pu observer récemment en Finlande, avec l’inauguration de huit points de recharge haute puissance par Recharge à Helsinki Outlet, situé à Vantaa.

Source : Autoday.fi

Le point d’ancrage de la mobilité électrique

Situé à une dizaine de minutes de l’aéroport d’Helsinki et à l’intersection des autoroutes E18 et E75, ce nouveau site de recharge est idéalement placé pour servir une large gamme d’utilisateurs. Que ce soient des voyageurs internationaux passant par l’aéroport, des consommateurs locaux venant faire leurs emplettes à Helsinki Outlet, ou encore des automobilistes de passage sur l’autoroute, ce site de recharge a été pensé pour répondre à une multitude de besoins.

L’emplacement stratégique de ces bornes de recharge s’inscrit dans une tendance globale que nous avons déjà pu observer à travers le monde. En effet, selon une étude de BloombergNEF de 2022, les lieux de commerce situés à proximité de stations de recharge enregistrent une augmentation significative de la fréquentation.

Une dynamique commerciale renforcée

Le fait de disposer de bornes de recharge sur place donne aux clients une raison supplémentaire de visiter ces lieux de commerce. Pendant que leur véhicule se recharge, ils peuvent profiter de ce temps d’attente pour faire du shopping, prendre un repas ou encore profiter des services offerts par le lieu.

Cette dynamique commerciale renforcée est également confirmée par une étude du National Renewable Energy Laboratory (NREL) aux États-Unis. Selon cette recherche, les conducteurs de véhicules électriques dépensent en moyenne 50% de temps en plus dans les centres commerciaux équipés de bornes de recharge par rapport à ceux qui n’en disposent pas.

Un modèle gagnant-gagnant pour tous

De plus, ces nouvelles infrastructures de recharge favorisent également le développement du tourisme électrique, un concept encore naissant mais qui se développe rapidement. Selon le Centre for Economic and Business Research, les conducteurs de véhicules électriques sont plus enclins à visiter des sites touristiques ou des lieux de loisirs si ces derniers sont équipés de bornes de recharge.

En conclusion, l’installation de bornes de recharge dans des zones commerciales ou touristiques s’avère être une stratégie gagnante-gagnant pour tous les acteurs impliqués. Les commerçants voient leur clientèle augmenter, les utilisateurs de véhicules électriques bénéficient de plus de confort et de flexibilité, et la transition vers une mobilité plus durable se trouve accélérée.