Tesla continue de redéfinir les standards de l’industrie automobile avec sa dernière mise à jour de logiciel 2025.8.7, maintenant en cours de déploiement pour près de 23 % de sa flotte. Cette mise à jour promet des améliorations à la fois pratiques et innovantes pour les utilisateurs, consolidant la position de l’entreprise en tant que leader des véhicules électriques.

Un Aperçu des Nouveautés du Logiciel 2025.8.7

La mise à jour intègre des changements documentés et non documentés qui redéfinissent l’expérience utilisateur au volant. Parmi les ajouts notables, un nouveau icône de carte a été inclus dans la recherche de navigation, bien que les détails soient encore non divulgués, laissant les utilisateurs curieux et impatients de tester ce nouvel outil.

Les Améliorations des Versions Précédentes

Les mises à jour antérieures, telles que la 2025.8.6, ont introduit des fonctions comme l’AutoShift (Beta) pour le nouveau modèle Y. Tandis que la version 2025.8.4 proposait une transparence de l’interface utilisateur pour les véhicules équipés d’un processeur Intel Atom, une fonctionnalité qui n’a pourtant pas été documentée dans les détails.

Une Conduite Plus Confortable et Personnalisée

Avec la mise à jour 2025.8.3, Tesla a introduit le réglage par défaut de la Conduite et Maniabilité Standard en mode Autopilot pour une expérience de conduite plus fluide et confortable. De plus, les utilisateurs peuvent désormais ajuster la hauteur de caisse via l’application Tesla, un ajout intéressant pour les propriétaires du modèle CT.

Cette version inclut également des améliorations du système de direction électrique (Steer-by-Wire) et une page de consommation énergétique mise à jour offrant un aperçu détaillé de l’utilisation de l’énergie sur les 15, 150 ou 300 derniers kilomètres. Les conducteurs peuvent effacer l’historique selon leurs préférences.

Innovations du Système de Batterie

Une autre caractéristique importante est l’estimation dynamique de l’énergie de la batterie, qui s’adapte en fonction de l’utilisation du véhicule et des habitudes de conduite. Avec le test de santé des batteries, les propriétaires peuvent désormais mesurer la rétention d’énergie par rapport à la capacité d’origine, ce qui est crucial pour évaluer la performance et prolonger la durée de vie de la batterie.

Des Détails Actualisés pour une Expérience Utilisateur Améliorée

La mise à jour a également apporté un redesign de la Route Arc-en-ciel, avec la suppression de la ligne bleue, et une page Bluetooth remaniée intégrant une nouvelle section « Streaming », renforçant l’expérience de connectivité. En outre, les cartes de trajet mises à jour fournissent une précision accrue concernant la consommation énergétique et le suivi en temps réel lors des trajets en cours.

Les innovations apportées par cette mise à jour logicielle confirment la capacité de Tesla à continuellement améliorer ses véhicules sans intervention physique, créant ainsi un précédent dans l’univers des voitures connectées. Alors que la distribution atteint progressivement des segments plus larges de la flotte Tesla, les propriétaires peuvent s’attendre à une intégration fluide de ces améliorations dans leur expérience de conduite quotidienne.