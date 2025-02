L’électromobilité suscite toujours des questions, notamment sur le coût réel de la recharge. Un propriétaire de Dacia Spring, l’un des modèles électriques les plus abordables du marché, témoigne : il a payé 12€ pour un plein d’énergie. Est-ce un bon tarif ? Quels sont les facteurs qui influencent le prix d’une recharge ? Décryptage.

Une batterie modeste mais efficace

La Dacia Spring est équipée d’une batterie de 26,8 kWh, lui permettant une autonomie d’environ 230 km en cycle WLTP (et légèrement moins en usage réel). Cette capacité relativement réduite est un atout en matière de coûts de recharge, puisque remplir une batterie plus petite coûte forcément moins cher qu’une batterie de 50 ou 100 kWh.

Avec une consommation moyenne de 13 kWh/100 km, un plein complet peut fournir environ 200 km d’autonomie pour une dizaine d’euros en moyenne.

Où a-t-il rechargé sa voiture ? Un facteur clé du prix

Le tarif d’une recharge dépend énormément du lieu et du type de borne utilisée :

À domicile (via une prise classique ou une Wallbox) : environ 0,20 à 0,30 €/kWh , soit 5 à 8€ pour un plein complet.

(via une prise classique ou une Wallbox) : environ , soit pour un plein complet. Sur une borne publique lente (AC 7 kW – 22 kW) : entre 0,25 et 0,50 €/kWh , soit 6 à 13€ pour une recharge complète.

: entre , soit pour une recharge complète. Sur une borne rapide (DC 50 kW et plus) : entre 0,50 et 0,79 €/kWh, ce qui peut faire grimper le prix à 15 ou 20€ pour un plein complet.

Dans ce cas, notre témoin a rechargé sur une borne publique rapide, ce qui explique un prix de 12€ pour environ 24 kWh consommés.

Les variations du prix de la recharge : puissance et tarifs appliqués

1. La puissance de charge : plus c’est rapide, plus c’est cher

Recharger à 50 kW ou plus est plus coûteux qu’une recharge lente, car ces infrastructures nécessitent plus d’investissement et de maintenance.

2. Les abonnements et cartes de recharge

Certaines cartes comme Ionity Passport, Chargemap Pass ou Tesla Superchargeurs (pour les utilisateurs Tesla) proposent des réductions pour leurs abonnés. Un abonnement peut être rentable pour les grands rouleurs.

3. La localisation de la borne

Recharger dans un parking souterrain en centre-ville peut coûter jusqu’à 0,80 €/kWh, tandis qu’une borne d’un supermarché peut être gratuite ou très économique.

Conclusion : 12€, un prix dans la moyenne pour une recharge rapide

Avec 12€, notre témoin a pu faire le plein de sa Dacia Spring et récupérer environ 200 km d’autonomie. Ce tarif reste correct pour une recharge rapide, bien que la recharge à domicile reste de loin la plus économique.

Ainsi, le coût d’un plein électrique dépend avant tout de l’endroit où l’on recharge et du type de borne utilisé. Pour optimiser ses dépenses, il est recommandé de privilégier la recharge à domicile ou sur des bornes publiques économiques.

💡 Avez-vous déjà fait une recharge plus chère ou moins chère ? Partagez votre expérience en commentaire !