Les principales critiques concernant la Tesla Model 3

Quand on lit ce qui se dit sur les forums, on peut se poser la question de la qualité de l’intérieur de la Tesla Model 3. En effet, certains lui reproche d’être trop bas de gamme…

Dans cet article, on vous dit ce qu’on en pense !

Un internaute avisé s’est penché sur la question

Prenons un internaute qui possède une Model 3 depuis novembre 2018. Presque 3 ans donc.

La norme de comparaison pour lui est les voitures allemandes. Son autre voiture est une Audi Q5 2018, et avant cela, il a eu d’autres voitures allemandes (Audi, BMW, Porsche). Une solide expérience en la matière !

Il voyage beaucoup, et est donc amené à louer un certain nombre de voitures, y compris Land / Range Rover, Mercedes, General Motors, Ford, Toyota, etc. Parmi tous ces constructeurs, Audi, en particulier, est reconnu pour ses intérieurs soignés, et de la plus haute qualité.

Tesla Model 3 : un design minimaliste et audacieux

Visuel intérieur Tesla Model 3 (source : tesla.com)

L’intérieur de la Model 3 possède un design minimaliste, d’aucuns diraient même assez austère.

En contraste total avec d’autres voitures, dont le tableau de bord rappelle celui de certains avions de ligne, tout en boutons et voyants. Le concept élaboré par Tesla, et dont bénéficie la Model 3, avec un grand écran central regroupant les fonctionnalités, peut d’abord être perturbant.

Mais on peut le considérer comme une tentative audacieuse de réinventer l’intérieur d’une voiture. De fait, nombre de propriétaires de ce véhicule l’apprécient vraiment. Au quotidien, il n’y a quasiment pas besoin d’utiliser l’écran pour la conduite : les commandes sur le volant permettent de répondre à 95% des besoins de l’utilisateur dont nous évoquons l’expérience ici.

A ce stade, la comparaison avec les voitures allemandes, et de façon plus générale, avec les voitures classiques, devient délicate. Ce serait, en quelque sorte, comme comparer des pommes de terre avec des carottes. Le design intérieur de la Model 3 répond à des normes et des critères uniques. Et ceux-ci n’ont pas encore vraiment d’équivalent sur le marché automobile, chez les concurrents du constructeur californien.

Quid de la comparaison Tesla / voitures allemandes ?

Si on compare ce qui reste comparable, on aboutit au constat suivant : dans l’ensemble, les matériaux intérieurs ne sont pas au niveau des meilleures voitures allemandes.

Par exemple, on peut noter que :

les tapis ne sont pas aussi moelleux,

les visières n’ont pas une sensation aussi substantielle,

les tiges sur le volant ne se sentent pas au même niveau que ceux de l’Audi.

Même chose avec les commandes de fenêtres.

Pour autant, on ne peut pas qualifier la Model 3 de véhicule bon marché ; je dirais qu’elle se place au niveau d’une Toyota, également moins chère que les meilleures voitures allemandes.

Les atouts d’un intérieur Made in Tesla

Les matériaux utilisés

Les matériaux qui recouvrent le tableau de bord, la console centrale, les accoudoirs et les portes sont tous d’excellente qualité. Ils ne sont pas en plastique comme dans les voitures bon marché. Il y a beaucoup de stockage dans les bacs de la console centrale, et un joli pad pour le téléphone.

Les sièges

Sièges arrière Tesla Model 3 (source : tesla.com)

Les sièges sont bien conçus et confortables. Ils sont recouverts d’un cuir synthétique, de très haute qualité. Mais le cuir véritable n’est pas une option. Les sièges chauffants sont de série, mais les sièges ventilés ne sont pas en option.

Pour cet internaute : “J’ai des sièges en cuir sur mon Audi et j’ai des sièges en cuir sur mes voitures depuis une dizaine d’années ou plus ; celles de Tesla ne sont pas en cuir mais ce n’est vraiment pas grave.”

Le volant

Le volant est agréable au toucher. C’est du véritable cuir qu’Elon Musk s’est engagé à remplacer par un substitut végétalien. Et, comme nous l’avons vu plus haut : vous n’avez pas à vous soucier de l’examen des instruments sur le tableau de bord devant vous. Il n’y en a tout simplement pas.

Ce qui est un peu étrange au début, la nuit, lorsque vous regardez la route dans le noir. Le tableau de bord devant vous est sombre, sans instruments ni indicateurs lumineux.

L’écran

Vue du siège conducteur d’une Tesla Model 3 (source : tesla.com)

L’écran, qui est la pièce maîtresse de l’intérieur, est d’une qualité exceptionnelle. Grand, lumineux, au toucher très réactif. C’est là que l’intérieur du Model 3 se trouve vraiment au-dessus de tout le reste.

Ainsi, du simple fait de sa conception, il fait passer les écrans des véhicules concurrents pour des versions simplement bon marché.

De même, l’UX (Expérience Utilisateur) proposée par la Model 3 est tout bonnement exceptionnelle. Ainsi, l’interaction avec l’écran est très intuitive et rapide, en comparaison des autres systèmes que nous avons pu essayer.

La plupart du temps, l’écran est utilisé pour :

choisir une source de musique (station de radio, streaming audio, audio du téléphone pour Spotify),

la navigation,

plier les rétroviseurs lorsqu’on se gare dans un endroit étroit.

Dans ce dernier cas, il serait d’ailleurs souhaitable qu’il y ait un bouton pour plier les miroirs, mais vous devez utiliser l’écran pour le moment.

Conclusion

En bref, on notera que :

Globalement, le tapis et autres accessoires ne soutiennent pas encore tout à fait la comparaison avec les meilleures voitures allemandes.

Mais l’écran (la pièce maîtresse de l’intérieur) et son logiciel sont de la plus haute qualité. Et cela est particulièrement appréciable sur une voiture de cette catégorie.

Addendum

Fait intéressant, la Model 3 n’a pas de commandes de ventilation physiques sur les côtés ou au centre du tableau de bord; les commandes sont centralisées et contrôlées à travers l’écran d’une manière assez novatrice.

