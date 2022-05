La chine, bientôt le plus grand exportateur de VE

Nous pouvons déjà commencer par ce constat : C’est surprenant, mais pas choquant du fait que Tesla exporte de nombreux VE de la Chine vers l’Europe. En effet, ces voitures ont représenté près de 15 % des immatriculations de VE en 2021, soit la deuxième part la plus élevée derrière l’Allemagne.

La majorité de ces voitures fabriquées en Chine sont produites par des équipementiers occidentaux. Il s’agit notamment de Tesla, Dacia, Polestar et BMW.

En trois ans seulement, la part de marché de ces voitures est passée d’un marginal 0,5 % à 14,7 %. Dans le même temps, les VE de fabrication allemande ont représenté 17,3 % de ce marché en 2019, bondissant à 19,7 % l’année dernière. D’autres pays comme la France ont réduit leur part de 21,4 % en 2020 à 11,4 % en 2021.

Plus de capacité et très peu de différences

La principale raison de cette croissance exponentielle est la capacité massive de la Chine et la diminution des différences en termes de qualité et de produit entre ce pays et les économies développées. Presque tous les constructeurs automobiles européens, nord-américains, japonais et coréens sont présents en Chine avec de grandes usines.

Bien que la production serve principalement à répondre à la demande locale, la capacité est si importante qu’ils peuvent également exporter vers d’autres marchés.

L’exemple de Tesla

C’est le cas de Tesla, qui a récemment commencé à produire dans son usine de Berlin, de sorte que la demande est satisfaite par ses usines aux États-Unis et en Chine. L’année dernière, 52 % des immatriculations de Tesla en Europe correspondaient à des voitures fabriquées en Chine.

En fait, le constructeur américain a été le plus grand importateur de voitures électriques chinoises l’an dernier, devant Dacia, MG et Polestar.

Un autre facteur qui contribue positivement à l’adoption d’un plus grand nombre de voitures électriques fabriquées en Chine est la qualité de fabrication. Avec les normes de qualité actuelles, il est assez difficile de savoir où une voiture a été produite.

Un aperçu de ce qui nous attend

Ce n’est que le début d’une vague chinoise. Les Chinois sont mieux placés que les Occidentaux en matière de voitures électriques et disposent d’une plus grande capacité et d’un plus grand soutien de la part du gouvernement.

C’est pourquoi la Chine est non seulement le plus grand marché de VE au monde en termes de volume, mais devrait bientôt devenir le plus grand exportateur de VE.