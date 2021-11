KIA EV6 versus Tesla Model Y : finalement, qui tient la corde ?

- Publicité -

Depuis qu’on entend de nouveau parler de la Kia EV6, on ne peut que se questionner quant au devenir des modèles Tesla… Nous avions déjà comparé la Kia à la Model Tesla 3 dans un précédent article sur Tesla Mag.

Avec le Model Y, les choses devraient présenter un regain d’intérêt, les deux véhicules jouant dans la même catégorie.

Ça vous intéresse ? Alors sans plus attendre, c’est parti !

Entrée en matière

On sait tous que Tesla est la référence dans le milieu des voitures électriques. Ce pionner caracole en tête des ventes depuis des années. Et Elon Musk n’en attend pas moins du lancement du Model Y, un véhicule qui devrait atteindre des sommets de popularité.

Tesla Model Y Kia EV6

La concurrence ne reste cependant pas les bras croisés. En Corée, les constructeurs conçoivent également des voitures électriques pour un large public. Dans le segment moyen, KIA présente son EV6, qui se positionne en authentique challenger.

Après les versions électrifiées de la KIA Niro et de la KIA Soul, le constructeur avant-gardiste propose une nouvelle option avec son KIA EV6, qui soutient la comparaison avec le Model Y. Un véhicule électrique flambant neuf, entièrement conçu à partir d’une feuille blanche, sur une nouvelle plateforme.

Autonomie et puissance : qu’est-ce qu’on en pense ?

Côté KIA EV6

Il est disponible en deux versions : le modèle d’entrée de gamme est équipé d’une batterie de 58 kWh, tandis que la version supérieure est dotée d’une batterie de 77,4 kWh. Elle alimente en énergie une transmission 4 roues motrices en option.

Notons que le KIA EV6 est équipé de ce que l’on appelle la fonction vehicle-to-load (V2L). Votre voiture devient alors une sorte de chargeur nomade sur roues, capable de recharger vos autres appareils. Cette « prise de courant sur roues » vous permet donc aussi de « distribuer » de l’énergie à d’autres équipements, comme un vélo électrique.

Cette fonction du Kia EV6 fournit un maximum de 3,6 kW, ce qui est suffisant pour les petits équipements électriques. L’espresso est prêt dans deux minutes.

En plus, le Kia EV6 est une véritable familiale. Outre le coffre généreux, que vous pouvez agrandir jusqu’à 1 300 litres, la voiture est également capable de tracter jusqu’à 1 600 kg. Tracter une caravane ou une remorque à chevaux, ou bien transporter tous vos vélos électriques ? Pour le Kia EV6, aucun problème.

Côté Model Y

Le Model Y a d’abord été commercialisé en version Long Range. Celle-ci sera suivie en 2022 par la version Performance. Au menu, des accélérations légèrement supérieures, mais un rayon d’action réduit. Et cela va sans dire : elle sera plus chère que la Long Range.

Qu’on se rassure néanmoins : la moindre célérité de la version Long Range est relative. En effet, celle-ci vous propulse quand même de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes.

Si vous constatez que vous n’aurez pas assez d’énergie pour rentrer chez vous, la fonction « recharge rapide » vous permet de régler ce problème en à peine 19 minutes (jusqu’à 80 %). Suffisant pour 336 km supplémentaires.

Comme pour les autres Tesla, le centre de gravité du Model Y est assez bas. Bon point, car cela lui confère non seulement une excellente tenue de route, mais aussi un excellent score de sécurité.

Conception et technique : où est l’atout ultime ?

La forme ovoïde du Model Y le place entre le SUV et le monovolume. Il s’intègre parfaitement dans la gamme Tesla, reprenant même le « museau typique » des autres modèles. En outre, son seuil de chargement bas permet d’accéder facilement au coffre.

Ce qui frappe en premier avec le KIA EV6, c’est le nouveau logo épuré du constructeur. Mais Kia prolonge cette pureté dans le design de la voiture. Ce dernier, en termes de jeu de lignes, soutient la comparaison avec l’autre voiture électrique populaire du segment premium : la Polestar 2.

À l’intérieur, le regard est immédiatement attiré par la console centrale « flottante » et le tableau de bord. Entièrement numérique, à deux écrans 12,3″ au design courbe, son assistance à la conduite est précieuse .

Les deux voitures sont également spacieuses :

Dans le cas de la Tesla, le toit en verre panoramique fait entrer beaucoup de lumière. La sensation d’espace est impressionnante, même assis à l’arrière de la Model Y.

Pour le Kia EV6, la nouvelle architecture EV offre un intérieur spacieux ; Les gadgets technologiques offrent une expérience utilisateur et une utilisation très intuitives.

Les détails techniques : on cherche la petite bête

La Model Y

Cette voiture propose jusqu’à 7 places, idéal quand on a une famille nombreuse.

Son autonomie WLTP est de 507 km.

En termes d’accélération, la Tesla Model Y est capable de passer de 0 à 100 km en 5,1 s. Sa vitesse maximale est de 217 km/h.

Et le compartiment à bagages ? 854 litres et 2 158 litres maximum, l’espace de rangement avant étant de 117 litres.

Quatre roues motrices, un temps de charge rapide (moyenne) : de 10% à 80 % en 19 min et 270 km supplémentaires en 15 min (Supercharger).

Enfin, la capacité de la batterie est de 75 kWh.

La KIA EV6

Cette voiture comporte 5 places, adapté quand on a une famille nombreuse.

Son autonomie WLTP est de 528 km, légèrement plus que la Tesla Model Y.

En termes d’accélération, la Kia EV6 est capable de passer de 0 à 100 km en 7,3 s grâce à sa propulsion arrière, une différence notable avec la Model Y. Sa vitesse maximale est de 185 km/h. C’est moins que sa concurrente, mais elle se propose une version GT et ses 260 km/h.

Qu’en est-il du compartiment à bagages ? 511 litres et 1 300 litres maximum, l’espace de rangement avant étant de 52 litres (là encore, inférieur à sa rivale).

Quatre roues motrices, un temps de charge rapide (moyenne) : 350kW, de 10% à 80 % en 18 min et 100 km supplémentaires en 4,5 min.

Enfin, la capacité de la batterie est de 77,4 kWh.

Que peut-on penser à l’issue de ce comparatif ?

Dans ce comparatif, le Kia EV6 se révèle le modèle le plus avantageux et la familiale idéale.

Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, on remarque le soin apporté au design, avec comme point d’attention absolu la console flottante.

Mais il ne faut pas non plus négliger la Tesla Model Y qui possède aussi de nombreux atouts. Et notamment un espace intérieur mieux agencé et la capacité de tirer le meilleur du réseau Supercharger.