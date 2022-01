Les résultats financiers de Tesla (DOSSIER)

Les résultats financiers de Tesla ont été dévoilés hier. Ce fut l’occasion pour le constructeur d’apporter des précisions sur la roadmap produit, expliquer son positionnement et commenter les chiffres. Nous avons souhaité établir un dossier complet qui vous permettra de vous faire une opinion par vous même sur la santé du constructeur californien.

Production et livraison de véhicules Tesla au quatrième trimestre 2021

Au quatrième trimestre, l’entreprise a atteint une production de plus de 305 000 véhicules et des livraisons de plus de 308 000 véhicules. En 2021, ils ont livrés plus de 936 000 véhicules. Le chiffre du nombre de livraisons est considéré sérieusement par les équipes de Tesla car « nous ne considérons une voiture comme livrée que si elle est transférée au client et que tous les documents sont corrects ».

A noter, les chiffres définitifs peuvent varier de 0,5 % ou plus. Les livraisons de véhicules Tesla ne représentent qu’une mesure des performances financières de l’entreprise et ne doivent pas être considérées comme un indicateur des résultats financiers trimestriels. Ces derniers dépendent de divers facteurs, notamment le coût des ventes, les fluctuations des taux de change et la composition des véhicules loués directement.

Voici les chiffres qu’on peut trouver directement sur le site :

Q4 2021

Production Deliveries Model S/X 13,109 11,750 Model 3/Y 292,731 296,850 Total 305,840 308,600 Nombre de Tesla Model S/X et de Model 3/Y produites et livrées au 4ème trimestre 2021 – Source Tesla

2021

Production Deliveries Model S/X 24,390 24,964 Model 3/Y 906,032 911,208 Total 930,422 936,172 Nombre de Tesla Model S/X et de Model 3/Y produites et livrées en 2021 – Source Tesla

2021, une année couronnée de succès pour Tesla

2021 a été une année décisive pour Tesla. Il ne devrait plus y avoir de doute sur la viabilité et la rentabilité des véhicules électriques. Avec leurs livraisons qui ont augmenté de 87% en 2021, ils ont atteint la marge d’exploitation trimestrielle la plus élevée parmi tous les équipementiers de volume, selon les dernières données disponibles.

Tesla a ainsi démontré que les VE peuvent être plus rentables que les véhicules à moteur à combustion. En outre, la société a généré un bénéfice net GAAP de 5,5 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible de 5,0 milliards de dollars en 2021. Et ce, après avoir dépensé 5,5 milliards de dollars pour le développement de leurs produits et pour d’autres dépenses d’investissement.

Tesla en quelques chiffres-clés

Le revenu total de la marque a augmenté de 65 % au quatrième trimestre 2021 par rapport au Q4 2020 pour atteindre 17,7 milliards de dollars.

En glissement annuel (donnée que l’on compare à celle de la même période, l’année précédente), les revenus ont donc été influencés par la croissance des livraisons de véhicules, mais aussi le succès d’autres secteurs de l’entreprise.

Enfin, le bénéfice d’exploitation de Tesla s’est amélioré à 2,6 milliards de dollars au quatrième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui se traduit par une marge d’exploitation de 14,7 %.

Tesla est résolument tourné vers l’avenir

« Après une année 2021 réussie, notre attention se porte sur l’avenir » indique le communiqué Tesla. En effet, ils veulent augmenter

leur production totale aussi vite que possible, non seulement en augmentant la production dans les nouvelles usines d’Austin et de Berlin, mais aussi en maximisant la production de leurs usines établies à Fremont et Shanghai.

Elon Musk et ses équipes sont persuadés que la compétitivité sur le marché des VE sera déterminée par la capacité à ajouter de la capacité à travers la chaîne d’approvisionnement et à augmenter la production.

D’ailleurs, le logiciel de conduite entièrement autonome (FSD) reste l’un de leurs principaux domaines d’intérêt. Au fil du temps, le bénéfice lié au logiciel devrait accélérer leur rentabilité globale. Plus important encore, la FSD est un élément clé pour améliorer la sécurité automobile. Il permettrait aussi l’accélération de la transition mondiale vers une énergie durable grâce à une utilisation accrue des véhicules Tesla .

« Bien que 2021 ait été une année déterminante pour notre entreprise, nous pensons que nous ne sommes qu’au tout début de notre voyage. Merci d’en faire partie. » Le communiqué mentionnent en particulier les « clients, employés, fournisseurs, actionnaires et supporters » de Tesla qui les ont aidés à réaliser une excellente année sur le point des finances et de la production.

Concrètement, quel est le plan d’action de Tesla pour les années à venir ?

Volume

Comme indiqué précédemment, Musk et ses équipes prévoient d’accroître leur capacité de production aussi rapidement que possible. Sur un horizon de plusieurs années, ils envisagent d’atteindre une croissance annuelle moyenne de 50 % des livraisons de véhicules.

Le taux de croissance dépendra notamment de la capacité de leurs équipements, de l’efficacité opérationnelle ainsi que de la capacité et de la stabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les usines Tesla ont fonctionné en dessous de leur capacité pendant plusieurs trimestres, ce qui devrait se poursuivre jusqu’en 2022.

Profit

L’entreprise a suffisamment de liquidités pour financer sa feuille de route, ses plans d’expansion de capacité à long terme et d’autres dépenses annexes…

Tela va continuer à mettre en œuvre des innovations visant à réduire les coûts de fabrication et d’exploitation. A terme, les bénéfices liés au matériel s’accompagnent fort probablement d’une accélération des bénéfices liés aux logiciels et in fine d’une réduction des coûts.

Produit

Le rythme des rampes de production à Austin et à Berlin sera influencé par l’introduction de nombreuses nouvelles technologies de produits et de fabrication dans de nouveaux sites, ainsi que par l’augmentation des coûts de production.

Le progrès dans la production du Cybertruck, dont la production à Austin est actuellement prévue après celle du modèle Y est notable.

C’est dans cette même usine qu’a eu lieu, début octobre 2021, l’assemblée annuelle des actionnaires. Si vous souhaitez visionner la vidéo associée, cliquez ici.

Conclusion

Si on regarde le bilan financier de Tesla, les résultats sont là. L’année 2021 et son dernier trimestre ont été de véritables succès. De plus, c’est cette même année que Tesla a révélée sa Tesla Model S Plaid, très attendue par les fans de la marque. Le Tesla AI Day aura également été couronné de succès, avec de nombreuses reprises dans la presse.