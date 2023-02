Déploiement accéléré de bornes de recharge électrique en France : un plan ambitieux pour un avenir durable

La France se met en route vers une mobilité durable grâce à l’appel à projets « Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques » de France 2030. Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et d’autres hauts responsables du gouvernement, ont annoncé les 7 premiers projets lauréats de cet appel à projets ambitieux.

Avec un budget de 3,6 milliards d’euros, l’objectif de France 2030 est de produire 2 millions de véhicules zéro émission en France d’ici 2030 et de développer une mobilité plus écologique. Les sept projets lauréats bénéficieront d’un financement global d’environ 38 millions d’euros pour déployer des réseaux de bornes de recharge rapides (>150 kW) dans tout le pays, permettant l’installation de 178 stations de recharge.

Ces projets permettront de financer plus de 1 000 points de charge haute puissance pour le grand public, offrant ainsi une solution de recharge rapide et accessible aux particuliers et aux professionnels. Cela accélérera la transition vers des véhicules électriques moins émissifs, en adéquation avec les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Qui sont les lauréats de l’appel à projets du gouvernement ?

Après avoir répondu à un cahier des charges publié sur le site de l’ADEME, plusieurs acteurs du rechargement en France ont reçus une enveloppe d’aide pour accélérer le déploiement des bornes de recharge en France. Voici les grandes lignes de ce cahier des charges:

Le cahier des charges de l’Appel à projet (AAP) France 2030 vise à déclencher un déploiement accéléré d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques en zones urbaines et territoires. Les projets doivent comporter un minimum de 100 points de recharge pour les opérateurs privés et 50 points de recharge pour les collectivités.

Chaque station doit avoir au moins 4 points de recharge de puissance unitaire de 150 kW. Des critères supplémentaires sur la qualité de service, l’interopérabilité et la pérennité seront pris en compte. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 31 décembre 2024.

Bénéficiaire Descriptif du projet Aide Dream Energy 35 stations de 170 PDC haute puissance 6,8 M€ Electra 46 stations de 320 PDC haute puissance 8.4 M€ Allego France 17 stations de 138 points de charge haute puissance 6,3 M€ SYDER 9 stations de 72 PDC haute puissance 1,7 M€ Total Energies 20 stations de 144 points de charge haute puissance 4,7 M€ Engie Mobilités Electriques 32 stations de 239 points de charge France entière 6,6 M€ SOWATT SOLUTIONS 19 stations de 70 points de charge haute puissance 4,2 ME

Est-il encore possible de proposer un projet ?

D’autres projets sont actuellement en cours d’étude, il est également toujours possible de soumettre son projet sur le site de l’ADEME

Quel est l’avis de Tesla Mag ?

C’est une excellente nouvelle pour la transition énergétique en France. L’appel à projets France 2030 vise à stimuler le développement de réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques de tous types dans les zones urbaines et les territoires.

Cette initiative permettra d’augmenter la disponibilité et l’accessibilité des infrastructures de recharge, ce qui est un pas important dans la direction de l’adoption plus large des véhicules électriques. Les critères tels que l’interopérabilité, la tarification et la qualité de service garantiront une offre commerciale attrayante pour les utilisateurs de véhicules électriques.

Enfin, la prise en compte des études d’impact sur le réseau électrique montre une préoccupation responsable pour le développement durable. En somme, cette mesure est un pas important dans la bonne direction pour une France plus verte et plus respectueuse de l’environnement.

Le plan France 2030 est ambitieux et nous pouvons faire un lien avec le sujet des gigafactories Françaises où les contributions publiques restent une aide au regard des investissements privés consentis. Nous vous parlons régulièrement des levées de fonds sur Tesla Mag et 2022 a été une année riche en ce sens et spécifiquement pour les acteurs du rechargement.