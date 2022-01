Les routes à péage les plus chères d’Europe révélées

Les routes à péage peuvent être une mauvaise surprise pour les conducteurs européens. En effet, certains péages atteignent jusqu’à 132 € ! Une nouvelle étude menée par Moneybarn a examiné le coût des péages à plein tarif en Europe (et au Royaume-Uni). Elle a permis de déterminer quelles sont les routes qui vous coûteront le plus cher.

Le top 3 des routes à péage les plus chères

La route la plus chère pour voyager en Europe est l’Eurotunnel. C’est la seule route permettant de conduire votre véhicule du Royaume-Uni vers le continent européen. Les conducteurs doivent débourser un total de 132 € pour le traverser.

Le pont d’Øresund, qui relie le Danemark et la Suède, est la deuxième route à péage la plus chère d’Europe. Les conducteurs doivent payer 55 €. Il s’agit du plus long pont de ce type en Europe, ce qui explique donc le prix élevé du péage.

Le tunnel du Mont Blanc et le tunnel routier du Fréjus arrivent tous deux en troisième position, avec un coût total de 47,40 €. Le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus grands itinéraires à travers les Alpes, reliant la France et l’Italie. Quant au tunnel routier du Fréjus, ouvert en 1980, il a vu passer 20 millions de véhicules au cours de ses 20 premières années d’existence !

D’autres résultats intéressants à noter

La route alpine du Großglockner en Autriche

L’Autriche occupe ainsi 14 positions dans le top 20 des péages les plus chers d’Europe, révélant ainsi être la destination la plus chère pour un voyage en voiture.

L’Italie et la France apparaissent également assez fréquemment parmi les pays européens où les péages sont les plus chers.

Enfin, les routes les moins chères d’Europe se trouvent en Suède. Le pont de Motala et le pont de Sundsvall ne font payer les conducteurs que moins d’un euro.