Nous avons souhaité recherche les bénéfices Business pour les hôteliers des différents programmes Destination Charger proposés par Tesla ou Porsche. Et ils nous semble intéressant de partager avec vous le témoignage d’un hôtelier devenu “Destination Charger” lu sur le site artiref. Un site spécialiste des bons plans pour les hôteliers. Il serait intéressant de prolonger le débat en commentaires en vérifiant si le bénéfice observé aujourd’hui sont perçus par tous de la même manière.

IMPORTANT: Les bornes Tesla officielles sont désormais déclarées non conformes. Nous ne savons pas si de nouvelles bornes sont installées mais cela semblerait étonnant. Il est néanmoins toujours possible de “postuler” pour devenir “Destination Charger” depuis le site officiel de Tesla. Il vous sera également possible de consulter la longue liste des établissements partenaires. La liste complète des Hôtels inclus dans le programme Tesla est également disponible sur OpenData.

Sur Tesla Mag nous recommandons des hôtels par ville qui ne sont pas forcément Destination Charger, néanmoins soit ils disposent d’un autre type de borne de recharge soit ils sont situés dans une zone à moins de 2km d’une station publique.

Bornes de recharge Tesla – Source & crédits Atiref

L’hôtelier contacte donc Tesla qui lui fait la proposition habituelle (à l’époque). Tesla lui offre les bornes de chargement, à lui de supporter le coût de l’installation. Tesla lui envoie donc 3 chargeurs, le coût d’un chargeur aurait été de 600€ pièce. Le prix de l’installation dépend d’où est situé votre parking, à quelle distance du raccordement électrique. Ça va dépendre aussi de l’électricien qui s’en occupe, vous pouvez également vous tourner vers nous pour trouver le bon partenaire installateur.

La condition de cette offre par Tesla était, toujours à l’époque, d’avoir un parking privé. Libre en suite à l’hôtelier de facturer des frais de charge et/ou de limiter l’utilisation du chargeur aux clients de l’hôtel. Chez Jérôme, au Manoir Saint Michel, la charge est gratuite et est ouverte à tout le monde, même aux non-clients. Une charge lui coute en 3 et 6€, tout dépend de la charge à effectuer (logique quoi !)

Sur les trois chargeurs que Tesla offre, 2 sont réservés aux modèles de la marque et un est universel (pour toutes les marques).

Jérôme a eu affaire avec Tesla France, ils parlent français et sont très gentils. Il s’est passé 6 mois entre le premier appel et la mise en service des bornes.”

Avantages pour l’hôtelier

L’hôtelier est maintenant enregistré comme « point de recharge à destination » chez Tesla et apparait dans le GPS des véhicules de la marque.

Ensuite c’est à l’hôtelier de réaliser tous les travaux de référencement et de promotion pour valoriser ce nouveau service qui parle naturellement aux propriétaires de Tesla.

De confidences d’hôtelier, il n’a pas senti de différence sur la consommation électrique de l’hôtel, probablement car en même temps il s’est engagé dans une démarche écoresponsable (mais rien d’extraordinaire, remplacement des ampoules traditionnelles par des LED)

Conclusion du point de vue de l’hôtelier

Cet hôtelier recommande à tous ceux qui peuvent installer une borne de recharge le faire de le faire. Il faut juste avoir un parking privé.

Ça ne coute pas très cher à installer et c’est un aimant pour toucher les clients VE, qui est une clientèle plus qualifiée, selon lui.

Il faut être un brin intéressé ou au moins être dans cette démarche. C’est une clientèle qui cherche à échanger. Les autres clients, les « thermiques », posent aussi beaucoup de questions à propos des VE. C’est un vrai support pour créer une relation client, c’est différent, ce n’est pas clivant, c’est positif… c’est, encore une fois, tout bénéfique.

C’est aussi un levier de fidélisation et vecteur de réservations en direct. Les passionnés se partagent les adresses sur les forums, enfin faut y aller et le faire car ils renvoient souvent vers Booking qui à un filtre « hôtel avec charge à destination ».

En fonction de la ville, nous aurons toujours des offres intéressantes pour référencer les hôteliers qui souhaitent s’adresser à la cible électrique. En effet, notre audience est très en demande de nouveaux lieux qui permettent de se recharger.

Source: Artiref