L’usine automobile la plus productive d’Amérique est dirigée par Tesla

L’usine californienne d’Elon Musk a produit plus de voitures que 70 usines concurrentes en Amérique du Nord. Ses prochaines usines seront encore plus grandes.

L’usine idéale est avant tout productive

Elon Musk a une vision très précise de l’usine idéale : dense, intégrée verticalement et exceptionnellement massive. Au début de la production de masse de Tesla Inc., il a été critiqué pour ce qui était perçu comme de l’orgueil démesuré. Aujourd’hui, l’usine californienne originale de Tesla a obtenu un titre qui mérite d’être vanté : l’usine automobile la plus productive d’Amérique du Nord.

L’année dernière, l’usine Tesla de Fremont, en Californie, a produit en moyenne 8 550 voitures par semaine. C’est plus que l’usine de Toyota Motor Corp. à Georgetown, au Kentucky (8 427 voitures par semaine), que le centre de BMW AG à Spartanburg, en Caroline du Sud (8 343) ou que l’usine de camions emblématique de Ford Motor Co. à Dearborn, au Michigan (5 564), selon une analyse de Bloomberg des données de production de plus de 70 usines.

Tesla n’a pas connu la crise économique liée au COVID

Au cours d’une année où la production automobile dans le monde entier a été étouffée par les pénuries de la chaîne d’approvisionnement, Tesla a augmenté sa production mondiale de 83 % par rapport aux niveaux de 2020. Son autre usine automobile, à Shanghai, a triplé sa production pour atteindre près de 486 000 véhicules.

Dans les semaines à venir, Tesla devrait annoncer le début de la production dans deux nouvelles usines – Gigafactory Berlin-Brandenburg, sa première en Europe, et Gigafactory Texas à Austin. Musk a déclaré en octobre qu’il prévoyait d’augmenter encore de 50 % la production à Fremont et à Shanghai.

Fremont : une usine entièrement rénovée

L’usine Tesla de Fremont est un site en ruine à contempler. Construite à l’origine par General Motors Co. dans les années 1960 et exploitée conjointement par GM et Toyota jusqu’à la faillite de GM en 2009, les nouveaux ajouts ont été regroupés pour former une fourmilière de la fabrication. Sur ce qui était autrefois un parking arrière, deux tentes industrielles abritent les chaînes de montage qui ne pourraient pas entrer dans l’usine.

« Lorsque nous sommes entrés là pour la première fois, nous étions comme un enfant dans les chaussures de ses parents », s’est souvenu Musk lors d’une réunion d’actionnaires en octobre. « Maintenant, nous sommes comme du spam dans une boîte de conserve ici : Comment faire entrer plus de choses ? »

Des usines ambitieuses en forme de diamant

Les usines plus récentes de Tesla ont été conçues avec plus d’intention, chacune affinant davantage la forme de diamant développée pour son usine de batteries du Nevada. Cette forme permet d’avoir de longues chaînes de fabrication ininterrompues, avec un accès aux pièces sur toute la longueur. La nouvelle usine du Texas mesure 1,2 kilomètre de long. En décembre, Musk a transféré le siège de la société de Palo Alto à Austin.

Selon Dan Levy, analyste au Credit Suisse, la stratégie de Tesla, qui consiste à implanter des centres de production colossaux sur ses principaux marchés, porte ses fruits. La demande mondiale de voitures électriques a dépassé la capacité de fabrication de ces véhicules, et les constructeurs automobiles du monde entier se démènent pour avoir accès à une quantité limitée de batteries, de matières premières et de composants du groupe motopropulseur. Tesla, qui a réalisé les plus gros investissements initiaux dans la fabrication de VE, est devenu la relation prioritaire pour de nombreux fournisseurs clés.

« Giga Austin symbolise le projet de Tesla de se développer aux États-Unis au-delà de ses racines californiennes », a déclaré M. Levy dans une note aux investisseurs. « La principale priorité pour Tesla en 2022 sera de débloquer la capacité de ses installations. »

Objectif : poursuivre la croissance engagée

Malgré sa croissance rapide et sa domination dans le domaine des véhicules électriques, Tesla n’est toujours que le 10e plus grand constructeur automobile en Amérique du Nord. La nouvelle usine d’Austin devrait changer cela et, selon Levy, aider Tesla à maintenir son avance en matière de VE aussi longtemps que les déséquilibres de l’offre se poursuivront.

Une fois que Tesla aura lancé ses deux nouvelles usines, que se passera-t-il ensuite ?

Musk s’est fixé comme objectif de longue date d’augmenter les livraisons de véhicules d’environ 50 % par an. Pour poursuivre cette croissance, Tesla devra soit ouvrir d’autres usines, soit rendre les installations encore plus productives. Musk a déclaré en octobre qu’il travaillait sur les deux. La sélection des sites pour les prochaines Gigafactories commence cette année.