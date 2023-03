Hôtels avec borne de recharge à Tourcoing

Découvrez les hôtels de Tourcoing équipés de bornes de recharge pour voitures électriques grâce à notre guide. La ville, située dans le département du Nord, est engagée dans la transition écologique et favorise les modes de transport durables ainsi que l’utilisation d’énergie verte.

Tourcoing dispose d’un riche patrimoine culturel et touristique, avec des sites tels que le musée de la Piscine, la ferme des Templiers, le parc des Dondaines, et bien plus encore. Pour les voyageurs soucieux de l’environnement, les bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans certains hôtels permettent de visiter Tourcoing en toute sérénité.

Notre guide des meilleurs hôtels équipés de bornes de recharge pour voitures électriques à Tourcoing a été conçu pour vous aider à planifier votre prochain séjour en toute confiance. Chez Tesla Mag, nous sommes engagés dans la promotion des pratiques durables et l’utilisation de l’énergie verte. Nos partenaires hôteliers partagent cette même vision et mettent en place des pratiques écoresponsables telles que la gestion des déchets et l’utilisation de matériaux écologiques.

Notez que la disponibilité des bornes de recharge pour voitures électriques peut varier d’un hôtel à l’autre. Nous vous recommandons donc de contacter directement l’établissement pour connaître les détails tels que le coût et la possibilité de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Comfort Hotel Lille L’Union 320 boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing 2 x Type 2, 22 kW Cœur de ville Rez de chaussée 20 Rue du Haze NP Villa Haze 23 Rue du Haze, 59200 Tourcoing NP Logis Hôtel Restaurant Des Acacias Lille Tourcoing 39 rue du Dronckaert, 59960 Neuville-en-Ferrain 2 x Type 2, 7 kW4 x Domestique UE, 3 kW B&B HOTEL Lille Tourcoing Centre 83 rue de Tournai, 59200 Tourcoing NP

Comfort Hotel Lille L’Union

Le Comfort Hotel Lille L’Union est un établissement moderne et confortable situé dans la ville de Tourcoing. Il se trouve en face de la station de métro Mercure et à côté de la sortie 10 de l’autoroute City Expressway, offrant ainsi un accès facile à la ville et à ses alentours.

Les chambres sont équipées d’une télévision à écran plat avec Chromecast, d’un téléphone et d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux. Le Wi-Fi et le parking privé sont gratuits.

Le Comfort Hotel Lille L’Union propose un petit-déjeuner buffet tous les matins et un bar pour les boissons et les collations. Le salon de l’hôtel est également un endroit idéal pour se détendre et déguster des plats.

L’hôtel dispose également d’une réception ouverte 24h/24 et d’une salle de réunion pour les voyageurs d’affaires. Les voyageurs peuvent également accéder à des journaux, des cartes et des livres grâce à une application mobile téléchargeable sur place.

Adresse : 320 boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW

Cœur de ville – Tourcoing

Le Coeur de ville est un appartement idéalement situé à Tourcoing, à seulement quelques minutes de marche de plusieurs stations de métro. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé sur place pour plus de commodité.

L’appartement comprend une chambre confortable, une kitchenette équipée d’un réfrigérateur et d’un micro-ondes, ainsi qu’une salle de bains moderne pourvue d’articles de toilette gratuits. Les serviettes et le linge de lit sont également fournis pour votre commodité.

Vous pourrez facilement explorer la ville depuis cet appartement, situé à seulement 1,2 km de la gare, 400 mètres de la station de métro Colbert et moins de 1 km de la station de métro Tourcoing Sebastopol. L’aéroport de Lille est accessible en 20 minutes en voiture.

Adresse : Rez de chaussée 20 Rue du Haze

Type de recharge : NP

Villa Haze – Tourcoing

La Villa Haze de Tourcoing est un logement élégant et confortable situé dans un bâtiment datant de 1960. Elle se trouve à moins de 100 mètres de la station de métro Tourcoing Center et à 1 km de la gare de Tourcoing, offrant ainsi un accès facile à toutes les attractions de la ville.

L’hébergement comporte une cuisine entièrement équipée avec un réfrigérateur, un four et un lave-vaisselle, un salon confortable, un coin repas, 4 chambres spacieuses et 2 salles de bains modernes avec douche. Des serviettes et du linge de lit sont fournis pour un séjour confortable.

La Villa Haze propose également une connexion Wi-Fi gratuite et une terrasse pour des moments de détente en plein air. Les voyageurs pourront également profiter d’une console de jeux pour des moments de divertissement.

L’hôtel est situé à proximité des stations de métro Colbert, Tourcoing Sebastopol et Phalempins pour un accès facile à toutes les attractions de la ville. Le musée La Piscine est à 4,2 km et la gare Jean Lebas est à 3,8 km. L’aéroport de Lille se trouve à 20 km de la Villa Haze.

Adresse : 23 Rue du Haze, 59200 Tourcoing

Type de recharge : NP

Logis Hôtel Restaurant Des Acacias Lille Tourcoing

Le Logis Hôtel Restaurant Des Acacias Lille Tourcoing est un établissement accueillant situé à seulement 5 minutes de Tourcoing et proche de la frontière belge. Il propose des chambres confortables donnant sur un parc, équipées de télévision par satellite à écran plat et d’une salle de bains privative.

L’hôtel offre une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres et les parties communes, ainsi qu’un parking gratuit pour les clients. Pour les amateurs de sport, une salle de remise en forme est disponible pour une séance d’entraînement.

Le Logis Hôtel Restaurant Des Acacias propose également un restaurant, un bar, une aire de jeux pour les enfants et une salle de jeux pour les petits. La ville de Lille se trouve à seulement 20 km, et l’aéroport de Lille se trouve à 25 km.

Adresse : 39 rue du Dronckaert, 59960 Neuville-en-Ferrain

Type de recharge : 2 x Type 2, 7 kW et 4 x Domestique UE, 3 kW

B&B HOTEL Lille Tourcoing Centre

Le B&B HOTEL Lille Tourcoing Centre est un hôtel confortable situé à Tourcoing, à seulement 16 km de la ville de Lille. Il accueille les animaux domestiques et propose des chambres climatisées et insonorisées, équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision à écran plat avec câble et d’une salle de bains privative avec douche et toilettes.

L’hôtel sert un petit-déjeuner continental tous les matins, et des distributeurs automatiques de collations et de boissons sont disponibles sur place. Vous pourrez également trouver plusieurs restaurants à quelques minutes de marche.

Le B&B HOTEL Lille Tourcoing Centre propose un parking gratuit à proximité de l’établissement. L’aéroport de Lille Lesquin est à 24 minutes de route, pour un accès facile à la ville. Les voyageurs peuvent profiter d’un séjour paisible et confortable dans cet hôtel moderne et bien équipé.

Adresse : 83 rue de Tournai, 59200 Tourcoing

Type de recharge : NP