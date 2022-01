Les Tesla Model 3 et Y entrent dans le top 20 des voitures les plus vendues aux États-Unis en 2021

La révolution des véhicules électriques, menée par Tesla, se poursuit. Les Tesla Model Y et Model 3 sont entrées dans le top 20 des véhicules les plus vendus aux États-Unis en 2021, devenant ainsi les premiers véhicules électriques de l’histoire à y parvenir et démontrant la puissance des VE.

Accélérer la transition vers une énergie durable

L’objectif de Tesla est d’accélérer la transition vers une énergie durable en passant d’une économie d’hydrocarbures de type mine et brûlure à une économie électrique solaire. Les véhicules électriques sont l’un des éléments clés de cette transition, c’est pourquoi l’entreprise est particulièrement active dans ce domaine. Alors que de plus en plus d’entreprises se lancent dans la fabrication de VE, on peut dire que Tesla est le fer de lance de la révolution des VE en créant des voitures attrayantes que les consommateurs veulent vraiment.

La demande dépasse largement l’offre existante

Les véhicules Tesla sont aujourd’hui parmi les plus convoités et la demande dépasse largement l’offre existante. La jeune entreprise s’efforce activement d’accroître sa production avec les nouvelles Giga Texas et Giga Berlin et sera bientôt en mesure de construire encore plus de VE. Pourtant, même avec la capacité actuellement restreinte, Tesla a produit environ 936 000 véhicules l’année dernière et a fait de grands progrès sur les marchés automobiles mondiaux.

L’année 2021 marque un tournant pour Tesla

L’année 2021 a marqué un tournant pour Tesla aux États-Unis, puisque les voitures de l’entreprise sont entrées dans le top 20 des voitures les plus vendues de l’année. Cela a marqué la première fois dans l’histoire que les VE ont pu atteindre ce résultat et concurrencer les véhicules à moteur à combustion interne sur le marché automobile américain. Malgré les fausses affirmations de Mary Barra de GM, qui a déclaré début décembre que GM était le leader du secteur des véhicules électriques aux États-Unis, les statistiques montrent les résultats réels des entreprises.

Deux des véhicules électriques Tesla figurent dans le top 20 des Etats-Unis

Si Tesla ne publie pas de données sur les ventes modèle par modèle, les données d’immatriculation peuvent donner une idée du nombre de véhicules vendus par le constructeur. Troy Teslike/Twitter, qui surveille les données de livraison de Tesla, a conclu que deux des véhicules du constructeur figurent dans le top 20 des véhicules les plus vendus aux États-Unis en 2021, sur la base des informations qu’il a reçues.

186 575 Model Y et 150 654 Model 3

D’après ses données, Tesla a enregistré 186 575 véhicules Model Y, 150 654 Model 3 et 23 687 Model S/X. Sur la base de la liste des 20 premières voitures publiée par Reuters début janvier (qui n’inclut pas les véhicules Tesla), nous pouvons maintenant dire que la Tesla Model Y a été classée 17e véhicule le plus vendu aux États-Unis en 2021, tandis que la Model 3 s’est classée 19e. Ces résultats constituent un point de bascule et laissent présager que 2022 sera une année encore plus brillante pour les VE, leur adoption atteignant des niveaux jamais vus auparavant.