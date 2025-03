En 2024, le marché automobile mondial a continué de refléter les préférences des consommateurs pour les SUV et les véhicules produits par des constructeurs asiatiques, tout en mettant en lumière l’essor des marques chinoises et des véhicules électriques. Selon les données compilées par Statista et visualisées par Visual Capitalist, voici un aperçu des 10 voitures les plus vendues dans le monde cette année-là, avec des chiffres impressionnants et des tendances marquantes.

Le Tesla Model Y en tête : l’électrique s’impose

Avec 1,09 million d’unités vendues, le Tesla Model Y, produit par le constructeur américain Tesla, s’est hissé au sommet du classement. Ce SUV électrique compact continue de séduire grâce à son design moderne, ses performances impressionnantes et son autonomie compétitive. Ce succès illustre l’attrait croissant pour les véhicules électriques, en particulier dans des marchés clés comme les États-Unis, l’Europe et la Chine. Tesla confirme ainsi sa position de leader dans l’électrification de l’automobile, un secteur en pleine expansion.

Toyota domine avec des modèles incontournables

Toyota, le géant japonais, place deux modèles dans le top 3, confirmant sa popularité mondiale. La Toyota Corolla, avec 1,08 million d’unités vendues, arrive en deuxième position. Cette berline, connue pour sa fiabilité, son prix abordable et sa polyvalence, reste une valeur sûre pour des millions de conducteurs à travers le monde. Juste derrière, le Toyota RAV4, un SUV compact, atteint 1,02 million de ventes. Le RAV4, apprécié pour son design robuste et ses options hybrides, reflète la demande croissante pour des SUV pratiques et économes en carburant.

Les pick-ups américains toujours plébiscités

Les États-Unis se distinguent également dans ce classement avec deux pick-ups emblématiques. Le Ford F-150, avec 900 000 unités vendues, se place en quatrième position. Ce modèle, un incontournable sur le marché américain, est apprécié pour sa robustesse et sa polyvalence, notamment dans les secteurs professionnels et agricoles. En sixième position, le Chevrolet Silverado de General Motors, avec 640 000 unités, confirme l’amour des Américains pour les pick-ups, qui restent des symboles de puissance et de praticité.

Les SUV japonais et sud-coréens en force

Les SUV compacts continuent de dominer le marché mondial, comme en témoignent plusieurs modèles japonais et sud-coréens dans ce classement. Le Honda CR-V, avec 740 000 unités vendues, arrive en cinquième position. Ce SUV familial est prisé pour son espace intérieur, sa fiabilité et son confort, en faisant un choix populaire auprès des familles. En septième place, le Hyundai Tucson, produit par le constructeur sud-coréen Hyundai, atteint 610 000 ventes. Le Tucson séduit grâce à son design audacieux et ses technologies avancées, notamment dans ses versions hybrides.

Toyota place également un troisième modèle dans ce top 10 : la Camry, une berline intermédiaire, avec 580 000 unités vendues. Bien que les berlines perdent du terrain face aux SUV, la Camry reste un choix privilégié pour ceux qui recherchent une voiture élégante et fiable.

L’émergence des constructeurs chinois

Un fait marquant de ce classement est l’entrée de BYD, le constructeur chinois, avec le BYD Song, qui atteint 570 000 ventes et se classe neuvième. Exporté à l’international sous les noms de BYD Seal U ou BYD Sealion 6, ce SUV illustre la montée en puissance des marques chinoises sur le marché mondial. BYD, connu pour ses véhicules électriques et hybrides rechargeables, profite de l’essor de la demande pour des alternatives écologiques et abordables, notamment en Asie et en Europe.

Volkswagen complète le classement

Enfin, le Volkswagen Tiguan, un SUV compact produit par le constructeur allemand, ferme ce top 10 avec 540 000 unités vendues. Le Tiguan, apprécié pour son design européen raffiné et ses performances équilibrées, reste un concurrent sérieux dans un segment très disputé.

Analyse des tendances

Ce classement de 2024 met en évidence plusieurs tendances majeures dans l’industrie automobile. Tout d’abord, les SUV dominent clairement le marché, représentant six des dix modèles les plus vendus (Model Y, RAV4, CR-V, Tucson, Song et Tiguan). Leur popularité s’explique par leur polyvalence, leur design attrayant et leur capacité à répondre aux besoins des familles modernes.

Ensuite, les constructeurs asiatiques, en particulier japonais (Toyota, Honda) et sud-coréens (Hyundai), occupent une place prépondérante, avec cinq modèles dans le top 10. Toyota, avec trois modèles, reste une force dominante grâce à sa réputation de fiabilité et à une gamme diversifiée répondant à différents segments.

Enfin, l’émergence des véhicules électriques et hybrides est notable, avec le Tesla Model Y en tête et le BYD Song dans le classement. Ces modèles témoignent de la transition énergétique en cours dans l’industrie automobile, portée par des préoccupations environnementales et des incitations gouvernementales.

Conclusion

En 2024, le marché automobile mondial a été marqué par une forte demande pour les SUV, une domination des constructeurs asiatiques et l’essor des véhicules électriques. Le Tesla Model Y, en tête du classement, symbolise cette transition vers une mobilité plus durable, tandis que des modèles emblématiques comme la Toyota Corolla ou le Ford F-150 continuent de séduire grâce à leur héritage et leur fiabilité. Avec l’entrée de BYD dans ce top 10, les constructeurs chinois confirment leur ambition de devenir des acteurs majeurs sur la scène internationale. L’année 2024 aura donc été un tournant, mêlant tradition et innovation dans un secteur en constante évolution.