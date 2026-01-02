Starlink 2025 : 4,6 millions de nouveaux clients et une domination mondiale sans partage !

Avec l’année 2025 maintenant bien derrière nous, SpaceX a divulgué son rapport de progression de Starlink, dévoilant une série impressionnante de réalisations qui reflète l’expansion fulgurante du service autour du globe. Ce développement massif est marqué par une augmentation spectaculaire du nombre de clients, une innovation technologique continue, et une connectivité accrue pour les utilisateurs terrestres et maritimes.

Une croissance clientèle explosive

En 2025, Starlink a élargi sa base de clients en ajoutant 4,6 millions de nouveaux utilisateurs. Cet essor souligne non seulement l’attractivité du service, mais aussi la nécessité croissante d’une connexion internet fiable dans des régions auparavant mal desservies. En outre, le service a été étendu aux voyages maritimes, permettant à plus de 20 millions de passagers de croisière et 21 millions de passagers aériens de bénéficier d’une connectivité ininterrompue.

Starlink : Faits marquants en 2025

4,6 millions de nouveaux clients Starlink ajoutés

Plus de 20 millions de passagers de croisières connectés

Plus de 21 millions de passagers aériens connectés

Plus de 1 400 avions commerciaux équipés de Starlink (près de 4× plus qu’en 2024)

Plus de 800 jets d’affaires équipés sur 36 types d’aéronefs avec 5 constructeurs OEM

Plus de 150 000 navires et bateaux connectés (cargo, tankers, remorqueurs, passagers, pêche, patrouille, croisières, offshore)

Plus de 650 satellites Starlink Direct-to-Cell en orbite

Plus de 12 millions de personnes connectées au moins une fois via Starlink Direct-to-Cell

En moyenne, plus de 6 millions d’utilisateurs actifs par mois sur Direct-to-Cell dans les zones sans réseau terrestre

120 missions Falcon 9 dédiées à Starlink en 2025

Capacité cumulée dépassant 600 Tbps

35 nouveaux marchés Starlink ouverts

Lancement des satellites Starlink V2 Mini Optimized dès janvier 2025

Satellites V2 Mini allégés de 575 kg par rapport à la génération précédente

Améliorations significatives de la fiabilité des satellites

Vol réussi de deux Mini Lasers à l’été 2025 avec plus de 25 Gbps de transfert de données

Augmentation de plus de 50 % des vitesses mondiales en heure de pointe en 2025

Vitesse médiane de téléchargement supérieure à 200 Mbps

Vitesse d’envoi typique supérieure à 30 Mbps

Latence mondiale médiane d’environ 26 ms

Rythme de production et de déploiement dépassant 70 satellites par semaine

Production de cartes électroniques (PCB) multipliée par quatre chez SpaceX

Et bien plus encore 🚀

Amélioration des infrastructures aéronautiques

L’année a vu le nombre d’avions commerciaux équipés de Starlink quadrupler par rapport à 2024, atteignant plus de 1 400 appareils. Cela inclut l’intégration dans plus de 800 jets d’affaires répartis sur 36 types d’aéronefs avec la collaboration de cinq fabricants d’équipements d’origine. Ainsi, le ciel est littéralement devenu plus convivial pour les utilisateurs de Starlink.

Connectivité maritime et terrestre accrue

Starlink a renforcé sa présence dans le secteur maritime, connectant maintenant plus de 150 000 navires, dont des cargos, des pétroliers et même des navires de croisière. De plus, le service ‘Starlink Direct to Cell‘ a permis à 12 millions de personnes de rester connectées, délivrant une connectivité cruciale dans les moments critiques.

Innovations technologiques et déploiement accéléré

L’année 2025 a vu SpaceX lancer avec succès 120 missions Falcon 9 pour soutenir l’infrastructure Starlink, atteignant une capacité cumulative de plus de 600 TBPS. En plus de l’augmentation de la vitesse de connexion globale de plus de 50 %, les satellites V2 Mini Optimisés, plus légers et plus fiables, ont permis d’améliorer encore les services offerts.

Innovation dans la fabrication et le déploiement

La capacité de production de la manufacture de circuits imprimés de SpaceX a quadruplé, un effort essentiel pour maintenir le rythme des 70 satellites par semaine lancés par Starlink cette année. En outre, une démonstration réussie des ‘Mini Lasers’ a prouvé leur capacité à transférer plus de 25 Gbps entre unités.

Avec tant de développements en seulement une année, il est clair que SpaceX propulse Starlink vers de nouveaux sommets, répondant à la demande mondiale de connectivité rapide, fiable et accessible. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour 2026, promettant encore plus d’innovations et de succès dans le secteur de la connectivité spatiale.