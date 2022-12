L’image incroyable de la nouvelle centrale solaire de 124 megawatts construite en Bulgarie

Depuis septembre 2022, jusqu’à 90 employés hautement qualifiés de SUNOTEC travaillent à la construction d’une centrale PV (photovoltaïque) au sol en Bulgarie. Le plus grand défi auquel le développeur sera confronté est la nature du terrain – un site vallonné dans la chaîne de montagnes Verila, à l’est de la petite ville de Dupnitsa, à environ une heure de route au sud de la capitale Sofia.

Une nouvelle centrale solaire en Bulgarie

Valentin Gospodinov, Country Manager pour la Bulgarie : « L’emplacement de la centrale solaire, à une altitude comprise entre 700 et 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des pentes pouvant atteindre 18 degrés, est l’un des plus aventureux et uniques en Europe. Les températures plus basses dues à la haute altitude contribuent à la production d’énergie supplémentaire. Cependant, cela signifie également que nous devons adapter les machines ainsi que la séquence de mise en œuvre à la topographie difficile du site. C’est pourquoi il est extrêmement important de disposer de travailleurs très expérimentés pour la mise en œuvre. »

Vous souhaitez prendre le contrôle sur votre consommation énergétique ? Notre service est gratuit et réservé en priorité à nos lecteurs. Pour Maison, Entreprises et Propriétaires fonciers. Dans toute l'Europe. Réseau Solar Direct garanti sans commissions. Vous souhaitez optimiser votre consommation d'énergie ? Pour une société Pour une maison Une collectivité (public)

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Votre numéro de téléphone *

Consommation électrique / mois en EUROS *

Surface en m2 *

Possédez vous un compteur Linky? * Oui Non

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

La Bulgarie une terre fertile pour le solaire

Avec une production nominale de 124 mégawatts crête (MWc), la centrale solaire de Verila contribuera de manière significative au mix électrique vert de la Bulgarie à partir du printemps 2023. Construit par SUNOTEC, le nouveau parc solaire produira une énergie équivalente à 12 % de la production totale actuelle de toutes les centrales photovoltaïques du pays. Cela en fait de loin la plus grande centrale individuelle de Bulgarie. Il s’agit de l’un des sept projets que SUNOTEC réalise actuellement dans le pays.

« Comme de nombreux autres pays de l’UE, la Bulgarie doit augmenter considérablement sa capacité dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier à la lumière des crises climatiques et énergétiques actuelles », déclare Kaloyan Velichkov, fondateur et PDG de SUNOTEC.

« Nous devons fournir d’importantes quantités supplémentaires d’énergie renouvelable dans les délais les plus courts possibles. C’est une tâche gigantesque. Nous sommes fiers d’apporter une contribution essentielle en construisant des centrales solaires comme celle de Verila. »