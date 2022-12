Véhicules électriques : Nos conseils pour bien passer l’hiver

L’hiver n’est sûrement pas la période la plus appréciée des voitures électriques, parce que le froid est l’ennemi naturel des batteries. Si vous êtes propriétaires, vous risquez d’être touché par ce phénomène de perte d’autonomie. Toutefois, ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour vous aider à optimiser la durée de vie de la batterie de votre véhicule durant cette période de froid.

Si vous conduisez déjà une voiture électrique, vous l’avez certainement remarqué : l’autonomie de l’EV est plus faible en hiver qu’en été. Ce phénomène est tout à fait normal. Lorsque le mercure est inférieur à 0 °C, le rayon d’action est réduit de 10 % à 50 % selon le modèle et la force de la vague de froid. Vous retrouverez dans cet article des conseils de bonnes pratiques à adopter pour préserver votre batterie et votre véhicule.

Garez votre voiture au chaud

Pour qu’une batterie fonctionne correctement, elle doit être maintenue à une certaine température. Le froid agissant directement sur celle-ci lui fait perdre de la capacité et de l’autonomie. L’idée est alors de garder votre véhicule au chaud pour préserver votre batterie. Ne laissez pas votre véhicule dormir dehors, optez pour un garage ou au minimum une couverture pour voiture pour la préserver. Vous éviterez ainsi les pertes et vous préserverez votre batterie.

Chargez votre véhicule pendant la nuit

Durant les périodes de froid, vos batteries perdront en autonomie et elles se chargeront également plus difficilement. Préparez alors un temps de recharge plus long et envisagez les recharges pendant la nuit. Vous profiterez non seulement des heures creuses pour un tarif plus bas, mais vous profiterez aussi d’un temps plus long pour arriver à la charge maximale. Il est important de préciser que la recharge maintient votre batterie à une température d’au moins 15 °C, cela les permet de conserver leur efficacité.

Gardez le chauffage assez bas

Prenez en compte que les voitures thermiques et les voitures électriques fonctionnent différemment. Si le chauffage est lié en grande partie au moteur dans une voiture traditionnelle, sur une électrique, tout passe par les batteries. Une surutilisation du chauffage risque de vider plus vite votre batterie. Et puisqu’il fait froid, vous risquez non seulement de perdre en autonomie, mais pareillement dégrader votre batterie. Dans la mesure du possible, utilisez le chauffage modérément et préférez les sièges chauffants, s’ils sont disponibles.

Préchauffez votre voiture

La majorité des voitures électriques offrent la possibilité de les préchauffer. Le faire en hiver ou durant les périodes de froids est une bonne idée, car le véhicule priorise une préchauffe de la batterie. En atteignant la température optimale de fonctionnement, vous vous assurez un trajet avec moins de risques de pépins. Pensez alors à le faire une dizaine de minutes avant votre trajet.

Changer le style de conduite

En hiver, surtout lorsqu’il a du verglas ou de la neige, une conduite prudente est de mise. Si dans un premier temps, la raison est principalement sécuritaire, avec les voitures électriques, d’autres raisons poussent à cette pratique de la conduite plus douce. Les phases de freinage lourdes et les accélérations franches joueront énormément sur votre consommation d’énergie.

Une conduite plus prudente vous aidera alors à préserver la batterie de votre véhicule tout en préservant votre sécurité sur la route et ceux de vos semblables. Vous pouvez également passer votre véhicule en mode économique. Cette manipulation bridera automatiquement votre voiture électrique sur vos phases d’accélération et de ralentissement.

Pour conserver votre véhicule sur le long terme, respecter vos différents entretient périodiques. En plus de cela, adoptez de bonnes habitudes telles que celles présentées dans cet article afin de profiter de votre véhicule en toutes saisons, le plus longtemps possible. Durant cet hiver, pensez alors à ces conseils pour ne pas, vous retrouvez avec de mauvaises surprises à l’avenir.

Si vous avez trouvé ces conseils utiles ou que vous en avez d’autre pour préserver votre véhicule pendant l’hiver, dites-le-nous en commentaire.