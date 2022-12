Un nouvel opérateur de charge arrive avec un modèle déjà rentable

Si vous suivez Tesla Mag, vous savez que nous partageons régulièrement l’actualité du rechargement sous un angle économique. Nous vous tenons informé des mouvements réglementaires importants, des différentes levées de fonds et des succès que ces opérateurs peuvent réaliser. Aujourd’hui le marché est entièrement en attente de station de recharge rapide ou lente. Les choses changeront rapidement puisque les acteurs du rechargement sont de plus en plus nombreux.

Qui sont les acteurs du rechargement fin 2022 ?

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui présente uniquement les acteurs de la charge rapide, le marché se structure autour d’acteurs historiques et de start-up « pure-player » de l’électrique. Tous ces acteurs ont un modèle qui repose sur la croissance du parc de véhicules électriques. Le maillage est aujourd’hui très satisfaisant pour ceux qui veulent voyager, à condition d’avoir les bonnes applications sur son téléphone.

Nous ne reviendrons pas sur le positionnement de chacun des acteurs dans cet article mais il est évident que ces sociétés visent une rentabilité avec un modèle d’affaire propre à chacun. Nous vous invitons à nous suivre régulièrement ou à visiter notre chaîne Youtube Tesla Mag pour visionner nos interview passionnantes.

Si nous parlons de start-up, il faut parler de développement et pas forcément de rentabilité car vous comprendrez aisément que le parc actuel ne permet pas aux acteurs du rechargement d’être rentable. C’est trop tôt car l’infrastructure a un coût et la négoce d’électricité est une part importante du business de ces opérateurs. D’ailleurs le prix de l’électricité sera dans les prochains mois un enjeux majeur que nous suivrons car pour l’instant la majorité des acteurs travaillent sur des contrats avec des prix fixes. Donc pour acquérir beaucoup plus de sérénité sur le business du rechargement, il faut produire et distribuer sa propre énergie.

Dream Energy Mobility arrive avec un modèle intégré

Nous avons pu visiter un nouveau modèle de stations de rechargement qui n’interpelle pas par son architecture. Il faut discuter avec l’opérateur pour comprendre l’enjeux du modèle et les forces de cet acteur sur ce marché du rechargement.

Dream Energy Mobility est une filiale du groupe Artea, un acteur français de l’immobilier tertiaire qui déploie actuellement des stations de rechargement sur ses sites tertiaires avec la grande spécificité de maîtriser le coût de l’énergie. En effet, le groupe possède 20 centrales hydrauliques et 50 centrales photovoltaïques pour produire une énergie verte. Ce nouvel acteur nous indique vouloir déployer 100 stations sur le territoire à fin 2023.

