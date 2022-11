L’image incroyable d’un supermarché équipé de panneaux solaires

Ce sont des images que nous allons voir de plus en plus. Avec les fluctuations que nous connaissons sur les prix de l’énergie et l’absence de bouclier tarifaire pour les entreprises, l’énergie verte devient une priorité pour les sociétés. Les grandes surfaces sont à l’initiative de nombreux projet pour stabiliser leurs coûts et produire une énergie verte.

Auchan Retail décide d’équiper 20 sites de centrales solaires en Hongrie

Les 20 toitures photovoltaïques permettront de produire annuellement plus de 25,6 gigawattheures et de couvrir la consommation électrique annuelle de 20 000 habitants, soit la consommation d’une ville hongroise comme Várpalota. Elle évitera l’émission de plus de 4 730 tonnes de CO 2 par an.

Un exemple à suivre pour de nombreuses sociétés qui parviennent à mieux maîtriser leur bilan mais il faut faire attention aux effets d’annonce. En effet, pour tout projet d’ampleur, il faut un accompagnement très soigné pour ne pas faire d’erreur ou déployer une infrastructure qui n’est pas pertinente. Il est important de s’entourer d’un bureau d’étude qui pourra suivre la mise en oeuvre du projet.

Cette première phase de travaux est indispensable et peux conduire à la conclusion que le projet n’est pas viable ou ne permettra pas d’atteindre les objectifs escomptés, sur le plan financier ou technique.

