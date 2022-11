Tesla Model 3: Le projet « Highland » pour optimiser le produit

Tout n’est pas rose entre Tesla et Apple mais pourtant il y a beaucoup de points communs entre les deux géants. Tout d’abord la cible, beaucoup de clients apple sont devenus clients Tesla. Et nous allons de plus en plus vers des mises-à-jour annuelles des produits avec des nouveautés qui ne changent pas radicalement les produits mais qui améliorent l’expérience globale. Avec une Tesla Model Y moins chère, il fallait bien s’attendre à faire de l’ombre à la Tesla Model 3 mais avec ce nouveau projet « Highland », 2023 pourrait être l’année de la Tesla Model 3. Explications.

Supprimer les pièces inutiles

Pour améliorer le produit, Tesla a pour habitude de simplifier. L’intérieur des véhicules est plutôt représentatif de cette démonstration. Le constructeur californien est déjà le constructeur le plus rentable de l’histoire sur ce segment de marché alors comment réduire encore les coûts. Plusieurs sources expliquent à Reuters que les ingénieurs de la firme se sont aperçu que des pièces devenaient inutiles avec l’amélioration des processus de production. Facile à croire avec l’ouverture en 2022 de deux usines ultra modernes à Berlin et à Austin.

Fort de ses apprentissages, un équilibrage de la Tesla Model 3 serait en cours. Il ne faut pas s’attendre à une baisse du prix mais la société souhaite améliorer les éléments qui sont les plus utilisées par les propriétaires. Cela peut être, améliorer la qualité de l’écran central, améliorer les services à bord.

L’avis de Tesla Mag sur cette News

Que faut-il retenir du bruit ambiant autour de la Tesla Model 3 ? Il faut y voir un signal faible envoyé par quelques personnes proches des lignes de production. Oui nous avons mis le focus sur la Tesla Model Y mais nous préparons quelque chose en 2023 pour améliorer le positionnement de la Tesla Model 3.

C’est donc une information positive qui confirme le sentiment que l’année 2023 pourrait être compétitive au profit du client. Reuters n’est pas très précis sur le détails des transformations, il faudra donc être encore un peu patient.