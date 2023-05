Guide bornes de recharge et installateurs à Aix-en-Provence

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Aix-en-Provence. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Aix-en-Provence ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Aix-en-Provence.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Aix-en-Provence

Réseaux publiques Adresse Tarifs Larecharge Charging Station 28 Boulevard du Roi René, 13100 Aix-en-Provence De 0,11 € / minute à 0,028 € / minute ZEborne Station de recharge 140 Rue Victor Baltard, 13290 Aix-en-Provence Liikennevirta Oy (CPO) Charging Station 140 Rue Victor Baltard, 13290 Aix-en-Provence Allego Station de recharge Geant Casino Avenue de Bredasque, 13090 Aix-en-Provence De 0,66 € / kWh à 0,964 € / kWh Public Charging Station 625 Chemin de la Valette, 13290 Aix-en-Provence Gratuit

Qui est Larecharge ?

Le réseau Larecharge s’est donné pour mission de faciliter la recharge des voitures électriques en créant un système de recharge à l’aide d’un vaste réseau de bornes réparties sur 268 zones de charge. Les conducteurs de voitures électriques peuvent ainsi recharger leur véhicule facilement et en toute sérénité, en sachant qu’ils pourront trouver une borne à proximité pour leur permettre de poursuivre leur trajet en toute sécurité. Ce système de recharge permet de garantir une disponibilité optimale des bornes pour les conducteurs, ce qui est essentiel pour encourager l’utilisation de véhicules électriques en toute confiance.

Le réseau Larecharge s’engage à contribuer à la transition vers une mobilité plus durable en offrant une infrastructure de recharge pratique, accessible et fiable pour les conducteurs de voitures électriques.

Qui est Allego ?

Allego France est une entreprise qui propose une plateforme de formation en ligne. Elle dispose d’une équipe locale dédiée à la vente, la mise en œuvre et le support de cette plateforme. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec les clients afin de comprendre leurs besoins spécifiques en matière de formation.L’équipe personnalisera ensuite la plateforme pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Cette personnalisation peut inclure des fonctionnalités supplémentaires ou des options de formation spécifiques à l’industrie ou au domaine de chaque client. Cela garantit que la plateforme de formation en ligne proposée par Allego France répondra exactement aux besoins de chaque entreprise cliente.En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, Allego France s’assure que la plateforme de formation en ligne est optimisée pour répondre aux besoins de chaque entreprise, afin de garantir un haut niveau de satisfaction client et une utilisation efficace de la plateforme.

L’objectif est d’offrir une solution de formation en ligne flexible, intuitive et performante, qui répond aux besoins spécifiques de chaque entreprise cliente.

Les meilleurs installateurs de bornes à Aix-en-Provence

Installateurs locaux Adresse Ma Borne Auto PACA Avenue Louis Philibert Immeuble « Le Rifkin » ZAC du Petit Arbois, 13290 Aix-en-Provence INSTALLITY – Electricien 2230 Chemin des Lauves, 13540 Aix-en-Provence ABCDE 1045 Chem. de la Plaine des Dés, 13090 Aix-en-Provence LEFRANC Electricité 8 avenue du docteur Bertrand, Rés Loubassane A1, 13090 Aix-en-Provence

Ma Borne Auto PACA

Ma Borne Auto PACA est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en région PACA, en France. Elle propose des solutions de recharge pour les entreprises, les copropriétés, les particuliers, les collectivités et les administrations publiques. L’entreprise fournit des bornes de recharge pour tous les types de véhicules électriques, avec des solutions adaptées à chaque situation. Ma Borne Auto PACA se démarque par sa grande expertise dans le domaine, ses tarifs compétitifs, ainsi que par la qualité de ses prestations. Elle offre un service complet, de la conception à la réalisation, en passant par l’installation et la maintenance des bornes de recharge.

En choisissant Ma Borne Auto PACA, les clients peuvent bénéficier d’un service clé en main pour installer des bornes de recharge à domicile ou sur leur lieu de travail, et ainsi contribuer à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Installity

Installity est une entreprise d’installation électrique basée à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Elle est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, et offre des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les administrations publiques.

Les professionnels d’Installity disposent d’une grande expertise dans le domaine de l’électricité, de la domotique et de la mobilité électrique. Ils sont en mesure de fournir des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, qu’il s’agisse d’une installation à domicile ou sur le lieu de travail.

Installity propose un service complet, de la conception à la réalisation en passant par l’installation et la maintenance des bornes de recharge. Elle s’assure que les bornes installées répondent aux normes de sécurité en vigueur et offre une garantie sur ses prestations. En choisissant Installity, les clients peuvent bénéficier d’un service professionnel et personnalisé pour installer des bornes de recharge à domicile ou sur leur lieu de travail, et ainsi contribuer à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

ABCDE

ABCDE est une entreprise d’installation de bornes pour véhicules électriques, basée à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. L’entreprise propose des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les administrations publiques.Les professionnels d’ABCDE possèdent une grande expertise dans le domaine de l’électricité et de la mobilité électrique. Ils sont en mesure de fournir des services complets d’installation de bornes de recharge pour tous types de véhicules électriques, qu’il s’agisse d’installations pour les parkings de copropriétés, les entreprises ou les maisons individuelles.ABCDE se démarque par sa capacité à fournir des solutions clés en main, de la conception à la réalisation en passant par l’installation et la maintenance des bornes de recharge. L’entreprise s’assure que les bornes installées répondent aux normes de sécurité en vigueur et offre une garantie sur ses prestations.

En choisissant ABCDE, les clients peuvent bénéficier d’un service professionnel et personnalisé pour installer des bornes de recharge à domicile ou sur leur lieu de travail, et ainsi contribuer à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Lefranc Electricité

Lefranc Electricité est une entreprise d’installation électrique basée à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Elle est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, et propose des solutions de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.Les professionnels de Lefranc Electricité sont hautement qualifiés et possèdent une grande expérience dans le domaine de l’électricité et de la mobilité électrique. Ils sont en mesure de fournir des solutions clés en main pour l’installation de bornes de recharge, de la conception à la mise en service, en passant par la réalisation et la maintenance des installations.Lefranc Electricité offre un service de qualité, répondant aux normes de sécurité en vigueur, et garantit des prestations à la hauteur des attentes des clients. Les bornes installées sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, qu’il s’agisse d’une installation à domicile ou sur le lieu de travail.

En choisissant Lefranc Electricité, les clients peuvent bénéficier d’un service professionnel et personnalisé pour installer des bornes de recharge à domicile ou sur leur lieu de travail, contribuant ainsi à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.