L’IPO de SpaceX à 1 750 milliards de dollars n’a aucun sens financier. C’est précisément pour ça qu’elle va marcher.

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Les modèles d’évaluation classiques s’effondrent face à SpaceX. Mais Elon Musk n’a jamais joué selon les règles classiques. Décryptage d’un montage financier sans précédent.

Quand une valeur s’introduit en bourse à 95 fois son chiffre d’affaires, les analystes ont un mot pour ça : irrationnel. Quand cette valeur s’appelle SpaceX et que la capitalisation visée est de 1 750 milliards de dollars, les mêmes analystes cherchent leurs mots. Parce que le cadre habituel ne s’applique tout simplement pas.

Et c’est exactement là que réside le génie — ou la folie — de l’opération.

Un multiple qui défie toute logique sectorielle

Commençons par les chiffres qui fâchent. À 1 750 milliards de valorisation, SpaceX serait introduite à environ 95 fois son chiffre d’affaires annuel. Pour donner un ordre de grandeur, Lockheed Martin — le géant de la défense américaine, constructeur du F-35, fournisseur stratégique du Pentagone depuis des décennies — pèse aujourd’hui environ 110 milliards de dollars. Northrop Grumman, autre mastodonte du secteur, oscille autour de 75 milliards.

Les fonds de pension, les gérants obligataires, les comités d’investissement des grandes institutions financières mondiales font tous le même calcul : sur une base sectorielle rigoureuse, SpaceX vaudrait entre 150 et 200 milliards de dollars. Peut-être 300 milliards dans un scénario optimiste. Pas 1 750.

Aucun modèle DCF, aucun comparable sectoriel, aucune grille d’analyse traditionnelle ne justifie ce multiple. Et pourtant, l’IPO va probablement marcher. Voici pourquoi.

La structure du flottant : l’anomalie qui dit tout

Le premier signal que cette IPO n’est pas une IPO ordinaire se trouve dans la répartition du flottant. En temps normal, une introduction en bourse de cette envergure réserve entre 5 et 10 % des actions aux investisseurs particuliers. Le reste part chez les institutionnels — fonds souverains, gestionnaires d’actifs, hedge funds — qui ont les reins suffisamment solides pour absorber des volumes pareils et qui, surtout, valorisent le titre selon des modèles financiers rigoureux.

SpaceX fait exactement l’inverse. Trente pour cent du flottant est réservé aux particuliers. Trois à six fois la norme du secteur.

Et ce n’est pas tout. Elon Musk a imposé un roadshow privé le 11 juin — la veille de l’IPO — destiné non pas aux grandes banques d’affaires ou aux fonds souverains du Golfe, mais à 1 500 investisseurs individuels sélectionnés. Une démarche sans précédent dans l’histoire des grandes introductions en bourse américaines.

On pourrait y voir une attention touchante portée aux petits porteurs. Ce serait naïf. C’est une mécanique financière d’une précision redoutable.

Le montage repose sur deux piliers parfaitement distincts

Pour comprendre pourquoi ce montage tient — ou peut tenir — il faut dissocier deux types d’actifs que SpaceX incarne simultanément, et qui parlent à deux types d’investisseurs radicalement différents.

Premier pilier : les contrats fédéraux, qui rassurent les institutionnels.

SpaceX n’est pas une startup qui brûle du cash en espérant un jour trouver son marché. Depuis 2008, la société a engrangé 24 milliards de dollars de contrats fédéraux américains. En avril dernier, elle a remporté le contrat NSSL Phase 3 — National Security Space Launch — d’une valeur de 5,9 milliards de dollars, consolidant sa position de lanceur de référence pour les charges utiles militaires et gouvernementales les plus sensibles. Starshield, la constellation opérée pour le compte du Pentagone, est aujourd’hui la principale infrastructure satellitaire de sécurité nationale des États-Unis.

Ce volet-là, les institutionnels savent l’évaluer. C’est de la rente souveraine, prévisible, récurrente, adossée à la puissance publique américaine. C’est ce qui justifie qu’une fraction des grandes institutions prenne une position — pas à 1 750 milliards, mais suffisamment pour crédibiliser l’opération.

Deuxième pilier : la vision, que le retail achète.

Mars. Starship. Les datacenters orbitaux. La colonisation de l’espace comme projet civilisationnel. Le marché adressable à long terme est estimé à plus de 160 milliards de dollars par an, et certains analystes — les plus aventureux — projettent un marché spatial global dépassant le trillion de dollars d’ici 2040.

Ces projections sont spéculatives. Elles sont aussi parfaitement réelles dans l’imaginaire de millions d’investisseurs particuliers qui ont grandi avec SpaceX, qui ont regardé les boosteurs de Falcon 9 atterrir simultanément en temps réel, qui ont suivi chaque test de Starship comme un événement sportif. Pour eux, acheter une action SpaceX n’est pas un acte financier au sens strict. C’est un acte d’adhésion à une vision du futur.

Pourquoi 80 % chez les institutionnels ferait s’effondrer la valorisation

C’est ici que la mécanique devient brillante — et potentiellement fragile.

Si cette IPO suivait le schéma classique, avec 80 % du flottant absorbé par les institutionnels, la valorisation à 1 750 milliards ne tiendrait pas 72 heures. Les book runners verraient la demande institutionnelle s’essouffler bien avant ce niveau. La fourchette serait révisée à la baisse. Le multiple céderait. L’opération serait techniquement un succès, mais à une fraction de l’ambition initiale.

Or, la valorisation boursière d’un titre ne dépend pas de la moyenne des acheteurs. Elle dépend du dernier acheteur. Du prix marginal auquel la dernière action trouve preneur.

Et c’est précisément sur ce dernier acheteur que repose toute la stratégie de Musk. En inondant le flottant de particuliers — des acheteurs qui valorisent SpaceX non pas à 95x le CA mais à « prix qu’il faut payer pour être actionnaire de la conquête spatiale » — il déplace le prix d’équilibre vers le haut. Les institutionnels, même sceptiques sur la valorisation, sont alors structurellement obligés de prendre position : sous-pondérer un titre à 1 750 milliards dans un indice, c’est prendre un risque de tracking error considérable.

L’actif qui ne figure dans aucun bilan

Il reste une dimension que les modèles financiers traditionnels sont structurellement incapables d’intégrer.

Elon Musk compte 240 millions de followers sur X. Tesla compte plus d’un million d’actionnaires individuels, dont une large majorité vote systématiquement en faveur du management depuis quinze ans, à contre-courant des recommandations de gouvernance, des votes ISS, de la logique institutionnelle. Ce sont des actionnaires-militants, des actionnaires-croyants, des actionnaires qui ont construit leur identité en partie autour de leur exposition aux entreprises de Musk.

Cette communauté ne figure dans aucun bilan. Elle n’apparaît dans aucun prospectus. Aucun analyste sell-side ne sait la modéliser. Et pourtant, c’est elle qui constitue le véritable filet de sécurité de cette IPO. C’est elle qui va absorber le flottant retail. C’est elle qui va tenir la cote dans les premières semaines de cotation, pendant la période la plus vulnérable pour n’importe quelle introduction en bourse.

La leçon qui dépasse SpaceX

Ce que cette IPO démontre — si elle réussit — dépasse largement le cas SpaceX ou même le cas Musk. Elle acte quelque chose que le monde financier traditionnel refuse encore d’admettre pleinement : une audience massive et engagée est un actif financier.

Pas du marketing. Pas de la notoriété. Un actif. Avec une valeur quantifiable, une fonction dans la structure du capital, une capacité à influencer le prix d’un titre sur les marchés publics.

Warren Buffett a la confiance des institutionnels. Cathie Wood a eu celle du retail pendant quelques années. Musk, lui, a les deux — avec une intensité et une durabilité que personne d’autre sur la planète ne possède aujourd’hui.

C’est peut-être la vraie valorisation que les marchés intègrent à 1 750 milliards. Pas la valeur actualisée des flux de trésorerie de Starlink. Pas les projections de Starship. Mais la valeur de l’homme lui-même — de sa capacité unique à mobiliser des capitaux populaires au service de projets que la finance institutionnelle classerait dans la case « trop risqué ».

Irrationnel ? Peut-être. Inédit ? Absolument.

Mais dans l’histoire des marchés financiers, les moments vraiment transformateurs ont rarement eu l’air rationnels au moment où ils se produisaient.

Cet article reflète une analyse éditoriale et ne constitue pas un conseil en investissement.