Marché auto : Le Tesla Model Y reprend la couronne de l’électrique en France

Après un début d’année difficile, le SUV star de Tesla a opéré un retour spectaculaire au sommet des ventes en février 2026. En détrônant la Renault 5, le Model Y prouve une nouvelle fois sa résilience dans un marché pourtant morose.

Le paysage automobile français traverse une zone de fortes turbulences, mais l’électrique continue de briller. En février 2026, alors que les ventes globales de véhicules thermiques s’enfoncent dans la crise, les voitures 100 % électriques (VE) affichent une santé de fer avec une progression de 27,8 %. Désormais, plus d’une voiture neuve sur quatre immatriculée en France est électrique (26,8 % de part de marché).

Au cœur de cette dynamique, un nom revient sur toutes les lèvres : le Tesla Model Y.

Le retour en force du SUV américain

En janvier dernier, les observateurs s’interrogeaient sur l’avenir de Tesla en France après une chute vertigineuse des ventes (seulement 613 immatriculations pour le Model Y). Mais le mois de février a sonné l’heure de la contre-attaque. Avec 3 034 immatriculations, le Model Y reprend la première place du classement mensuel.

Ce bond en avant s’explique par plusieurs facteurs stratégiques :

L’effet « Prix Cassés » : Tesla a multiplié les offensives commerciales, proposant désormais certaines versions du Model Y à moins de 30 000 € (aides incluses), rendant le SUV extrêmement compétitif face à des citadines ou des SUV compacts européens. Disponibilité immédiate : Contrairement à certains concurrents qui souffrent encore de délais de livraison, Tesla a pu s’appuyer sur des stocks importants pour livrer rapidement ses clients. La version 7 places : L’introduction récente de l’option 7 places (facturée 2 500 €) a également permis de toucher une nouvelle clientèle familiale.

Renault 5 et Scénic : Une concurrence française aux aguets

Si le Model Y domine le mois de février, il n’a pas encore rattrapé son retard sur l’année complète. La Renault 5 E-Tech, qui caracolait en tête depuis son lancement, rétrograde en deuxième position ce mois-ci mais reste leader au cumul annuel de 2026 avec plus de 6 500 unités.

Le Renault Scénic E-Tech complète le podium, confirmant que le duel franco-américain est plus serré que jamais. Juste derrière, la Citroën ë-C3 commence à monter en puissance grâce aux livraisons massives liées au dispositif de « leasing social ».

Top 10 des ventes de voitures électriques (Février 2026 – France)

Rang Modèle Immatriculations (Février) 1 Tesla Model Y 3 034 2 Renault 5 Rang 2 3 Renault Scénic Rang 3 4 Citroën ë-C3 1 453 (depuis janv.)

Les grands perdants du mois

Tout n’est pas rose pour tout le monde. La Dacia Spring, autrefois reine du marché, accuse le coup avec seulement 192 immatriculations, victime de la fin de son bonus écologique et d’une concurrence interne (ë-C3) plus moderne. Du côté du luxe à la française, la DS N°8 peine à trouver son public avec un score confidentiel de 84 unités.

Conclusion : Un marché à deux vitesses

Le succès insolent du Tesla Model Y en février montre que le prix reste le nerf de la guerre. En bradant son modèle phare, Elon Musk a prouvé qu’il pouvait reprendre la main instantanément. Reste à savoir si la Renault 5, forte de son capital sympathie et de ses tarifs plus accessibles, saura repasser devant lors du « match » de mars.

Pour les consommateurs, cette guerre des prix est une excellente nouvelle, rendant la transition vers l’électrique plus abordable que jamais, même dans un contexte économique difficile.