Nouvelle Mise à Jour Tesla : Innovations et Améliorations de la Sécurité

La mise à jour logicielle Tesla 2025.32.3.1 commence désormais son déploiement pour le troisième lot de véhicules, atteignant environ 6 % de la flotte. Cette mise à jour offre une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations visant à renforcer la sécurité et l’efficacité des véhicules Tesla.

Amélioration du Système d’Airbag Frontal

Une des mises à jour les plus significatives de cette version est l’amélioration du système d’airbag frontal réservée aux véhicules équipés du processeur AMD Ryzen. Cette amélioration s’appuie sur la technologie Tesla Vision pour offrir une performance d’airbag à la pointe, enrichissant la protection anti-collision du véhicule. En plus des tests de crash réglementaires et industriels, cette mise à jour permet aux airbags frontaux de se déclencher plus tôt en cas de collision frontale, un hommage aux capacités d’intégration uniques de Tesla.

Mode Basse Consommation

La mise à jour introduit également le mode basse consommation, qui permet une économie d’énergie lorsque le véhicule est stationné. Cette fonctionnalité désactive les caractéristiques qui consomment de l’énergie, pouvant être activée manuellement à tout moment pour une période de stationnement prolongée, ou configurée pour s’activer automatiquement selon le pourcentage de batterie. Pour l’activer, rendez-vous dans les paramètres sous Contrôles > Chargement > Mode Basse Consommation.

Rave Cave: Ambiance Automatique

Le Rave Cave, fonction permettant de synchroniser les lumières au rythme de la musique, se souvient maintenant de vos configurations. Si activée, l’ambiance musicale se mettra automatiquement en place lorsque vous passerez en mode Parking. Vous pouvez régler cette fonctionnalité ainsi : Lanzar Appli > Toybox > Synergie Lumière.

Ajustements et Corrections Mineurs

Parmi les autres ajouts notables, les utilisateurs peuvent désormais régler le Mode Chien à une température minimale de 18°C (64°F), une fonctionnalité essentielle pour maintenir un environnement sûr pour les animaux de compagnie. De plus, cette mise à jour comprend d’importantes corrections de sécurité et des améliorations de performances. Les ajustements mineurs et performances lookeurs visent à garantir une expérience utilisateur optimisée et plus sécurisée.

Avec cette mise à jour, Tesla continue de repousser les limites du possible, offrant non seulement de nouvelles technologies mais aussi améliorant la sécurité et l’efficacité de leurs véhicules au fil du temps.