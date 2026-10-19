Mercedes-AMG a dévoilé ce week-end son premier grand SUV électrique, l’AMG GT SUV. Sur le papier, c’est l’un des électriques les plus rapides à recharger jamais annoncés : jusqu’à 710 kW, et 450 km d’autonomie WLTP récupérés en dix minutes, selon la page officielle de Mercedes-AMG. Et une option qui fait déjà parler : un faux son de V8, avec de faux passages de rapports et des sièges qui vibrent.

Les chiffres annoncés par Mercedes-AMG

Trois versions sont prévues, GT 53, GT 55 et GT 63, sur la nouvelle architecture électrique d’AMG, baptisée AMG.EA. La plus puissante, la GT 63, revendique :

860 kW (1 169 ch) grâce à trois moteurs à flux axial, et 530 kW disponibles en continu ;

grâce à trois moteurs à flux axial, et 530 kW disponibles en continu ; 0 à 100 km/h en 2,5 secondes , 0 à 200 km/h en 6,8 secondes, et 270 km/h en pointe avec une option ;

, 0 à 200 km/h en 6,8 secondes, et 270 km/h en pointe avec une option ; une batterie de 128 kWh et jusqu’à 700 km d’autonomie WLTP ;

et jusqu’à 700 km d’autonomie WLTP ; une recharge rapide jusqu’à 710 kW sur les GT 55 et GT 63 : de 10 à 80 % en douze minutes environ.

Mercedes précise que tous ces chiffres sont provisoires : aucun n’a encore été validé par un organisme d’homologation.

Un faux V8 dans un SUV électrique

Le mode de conduite AMGFORCE Sport+ diffuse « le son authentique d’un V8 AMG », ou d’un six-cylindres sur la GT 53, accompagné de passages de rapports simulés et de vibrations dans les sièges. Le tout réagit en temps réel à la façon de conduire, écrit Mercedes-AMG. C’est un pari assumé sur une clientèle qui vient du thermique et veut en retrouver les sensations.

Tesla a fait le choix inverse depuis le premier Roadster : pas de faux moteur, une accélération silencieuse et sans à-coups. Sur la Model S Plaid, c’est le chrono qui parle.

Face à la Model S Plaid

Mercedes-AMG GT 63 SUV Tesla Model S Plaid Puissance 860 kW (1 169 ch) plus de 1 000 ch 0 à 100 km/h 2,5 s 2,1 s Vitesse maximale 270 km/h (option) 322 km/h (option payante) Recharge rapide jusqu’à 710 kW, 450 km en 10 min jusqu’à 250 kW, 330 km en 15 min Statut chiffres provisoires en vente Sources : page de Mercedes-AMG et page Model S de tesla.com, lues le 18 octobre 2026. Autonomies et temps de recharge selon les constructeurs.

Sur la recharge, Mercedes prend une nette avance sur le papier. Encore faut-il trouver une borne capable de délivrer une telle puissance. C’est l’atout de Tesla : la Model S profite d’un réseau de plus de 80 000 Superchargeurs dans le monde, selon Tesla, déjà en place. Sur l’accélération et la vitesse de pointe, la berline de Tesla reste devant, avec une voiture qu’on peut commander aujourd’hui.

La concurrence monte en gamme, et c’est une bonne nouvelle pour l’électrique dans son ensemble. Vous roulez en électrique, Tesla ou autre marque ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag. Et pour comparer les électriques premium sur la durée : les SUV les plus fiables et leur valeur en occasion.

Sources : page officielle de la Mercedes-AMG GT SUV (mercedes-amg.com), page Model S de tesla.com, lues le 18 octobre 2026.