Samsung et la Batterie à « l’Argent » : Le « Petrol-Killer » est-il enfin arrivé ?

C’est une onde de choc qui parcourt le secteur de la mobilité électrique. Samsung, via sa filiale Samsung SDI, a récemment confirmé les performances de sa nouvelle génération de batteries « tout solide » (Solid-State) intégrant une technologie révolutionnaire à base d’argent. Avec une promesse de 1 000 km d’autonomie (600 miles) et une recharge complète en seulement 9 minutes, l’argument du « plein d’essence plus rapide » pourrait bientôt appartenir au passé.

1. La technologie : Pourquoi l’argent change tout ?

Contrairement aux batteries lithium-ion actuelles qui utilisent un électrolyte liquide, la batterie de Samsung repose sur un électrolyte solide. Mais la véritable innovation réside dans l’anode.

Samsung utilise une couche composite argent-carbone (Ag-C).

Le problème des dendrites : Dans les batteries classiques, des formations cristallines (dendrites) peuvent percer la batterie et causer des incendies.

Dans les batteries classiques, des formations cristallines (dendrites) peuvent percer la batterie et causer des incendies. La solution Samsung : La couche d’argent permet de stabiliser le dépôt de lithium, éliminant presque totalement le risque d’incendie tout en permettant une densité énergétique phénoménale de 900 Wh/L.

2. Des performances qui défient la physique

Les chiffres avancés par le géant sud-coréen positionnent cette batterie au sommet de la hiérarchie technologique :

Caractéristique Performance annoncée Autonomie ~1 000 km (600 miles) Temps de charge 9 minutes (pour passer de 8 % à 80 %) Durée de vie 20 ans (plus de 1 000 cycles de charge) Sécurité Risque de combustion quasi nul (état solide)

3. Pourquoi est-ce un « Petrol-Killer » ?

Jusqu’à présent, le frein principal à l’achat d’un véhicule électrique (VE) était « l’angoisse de la panne » et le temps passé aux bornes de recharge.

Si une voiture peut parcourir 1 000 km et se recharger le temps d’une pause café, l’avantage stratégique du moteur thermique disparaît. De plus, une longévité de 20 ans signifie que la batterie pourrait survivre à la voiture elle-même, augmentant radicalement la valeur de revente des véhicules d’occasion.

4. Le bémol : Un luxe qui pèse lourd (en budget)

Si l’information est « énorme », elle comporte un défi de taille : le coût.

L’utilisation de l’argent, un métal précieux, rend ces batteries extrêmement coûteuses à produire. Samsung a d’ailleurs précisé que les premiers modèles équipés (prévus pour une production de masse en 2027) seront réservés au segment « Super Premium ». On parle ici de marques de luxe ou de supercars (type Lamborghini ou berlines de très haut de gamme).

Note : On estime qu’une seule batterie de ce type pourrait nécessiter environ 1 kg d’argent. À l’échelle mondiale, une adoption massive pourrait créer une tension sans précédent sur le marché des métaux précieux.

Conclusion : Une révolution en marche

La batterie à l’argent de Samsung n’est plus un simple projet de laboratoire. Des échantillons ont déjà été livrés à des constructeurs automobiles pour des tests en conditions réelles. Si Samsung parvient à industrialiser ce processus et, à terme, à réduire la quantité d’argent nécessaire, nous pourrions vivre la fin de l’ère du pétrole plus tôt que prévu.