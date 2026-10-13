Au Mondial de l’Auto, qui ouvre ses portes au public ce mardi, Renault et Dacia jouent l’électrique sur toute la gamme. Prix confirmés par les deux marques : 17 900 € pour la nouvelle Dacia Spring, 37 500 € pour la Mégane E-Tech renouvelée, 41 500 € HT pour le nouveau Trafic utilitaire, annoncé hier. À côté, une R5 Turbo 3E de 555 ch et deux concepts. Voici ce qu’il faut retenir, modèle par modèle, avec la Tesla Model 3 et le Model Y comme repères.

Pour les pressés

Modèle Statut Prix annoncé Autonomie WLTP Nouvelle Dacia Spring série, commandes ouvertes 17 900 € TTC jusqu’à 250 km Renault Mégane E-Tech série, renouvelée 37 500 € TTC plus de 500 km Renault Trafic Van E-Tech série, utilitaire 41 500 € HT 350 ou 470 km (homologation en cours) Renault 5 Turbo 3E prototype, 1 980 exemplaires non communiqué non communiquée Renault 8 Gordini Concept concept — — Renault E-Space Concept concept, première mondiale — —

Prix TTC hors aides, sauf le Trafic (HT). Sources : tarifs et communiqués de Dacia et Renault, octobre 2026.

Dacia Spring : l’électrique la moins chère grandit

La nouvelle Spring, dévoilée en septembre, fait au Mondial sa première sortie publique. Elle coûte 17 900 € en finition expression et 19 400 € en journey avant la prime Coup de pouce, de 3 620 à 6 180 € selon les revenus. Sa batterie LFP passe à 27,5 kWh utiles pour 250 km WLTP, le moteur à 80 ch, et elle grandit de 15 cm, à 3,85 m. Surtout, elle est désormais fabriquée en Europe, à Novo Mesto, en Slovénie. La recharge rapide à 50 kW reste une option à 500 €. Nous lui consacrons un article détaillé ce midi.

Renault Mégane E-Tech : plus de 500 km, face à la Model 3

Présentée en juin, la Mégane E-Tech renouvelée passe à une batterie LFP de 67 kWh, produite à Douai, pour une autonomie annoncée « au-delà de 500 km ». Elle se recharge de 15 à 80 % en 24 minutes selon Renault et développe 220 ch. Son prix : 37 500 € en finition techno, 40 500 € en esprit Alpine, au tarif du 1er octobre.

Le repère qui s’impose : la Tesla Model 3 Propulsion, à 36 990 € pour 572 km WLTP selon le configurateur Tesla du 8 octobre. Pour 510 € de moins, la berline de Tesla offre davantage d’autonomie. La Mégane joue la carte de la compacte surélevée, produite en France.

Renault Trafic Van E-Tech : l’utilitaire 800 volts a ses prix

Le Renault Trafic Van E-Tech electric, fabriqué à Sandouville. Photo : © Renault.

C’est l’annonce chiffrée de la journée presse. Renault a publié le 12 octobre les tarifs de son Trafic Van électrique : de 41 500 € HT (batterie de 60 kWh, version L1 de 3,2 t) à 50 800 € HT (81 kWh, L2 de 3,5 t, finition extra). L’architecture 800 volts autorise la recharge rapide jusqu’à 190 kW avec la batterie de 81 kWh : 280 km récupérés en 20 minutes en usage mixte, selon Renault. L’autonomie WLTP atteint 350 km (60 kWh) et 470 km (81 kWh), homologation en cours.

Les commandes de la version 81 kWh ouvrent « dans les prochaines semaines », la 60 kWh arrive début 2027. Le Trafic électrique est fabriqué à Sandouville, sur la même chaîne que le thermique. « Il représente une nouvelle référence sur le marché du véhicule utilitaire en Europe », affirmait en septembre Jan Ptacek, vice-président des véhicules utilitaires de Renault. Pour les artisans et les flottes, la question devient celle de la recharge au dépôt : notre guide du Model Y en flotte d’entreprise aborde coût, recharge et fiscalité.

Renault 5 Turbo 3E et deux concepts

Renault 5 Turbo 3E : exposée en prototype d’ingénierie, proche de la série. 555 ch, deux moteurs dans les roues arrière, batterie de 70 kWh utiles, recharge jusqu’à 350 kW et une série limitée à 1 980 exemplaires. Renault n’affiche pas de prix.

: exposée en prototype d’ingénierie, proche de la série. 555 ch, deux moteurs dans les roues arrière, batterie de 70 kWh utiles, recharge jusqu’à 350 kW et une série limitée à 1 980 exemplaires. Renault n’affiche pas de prix. Renault 8 Gordini Concept : un coupé biplace électrique de 270 ch, propulsion, en hommage à la R8 Gordini. Aucun projet de série annoncé.

: un coupé biplace électrique de 270 ch, propulsion, en hommage à la R8 Gordini. Aucun projet de série annoncé. Renault E-Space Concept : première mondiale au Mondial, un monospace électrique à six sièges qui revisite l’Espace de 1984. Renault ne donne ni batterie ni autonomie. « Cette étude de design pousse encore plus loin la philosophie de la « voiture à vivre » », selon Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault.

À retenir

Renault Group montre au Mondial une gamme électrique qui va de la citadine à 17 900 € à l’utilitaire 800 volts, avec une production européenne mise en avant : Slovénie pour la Spring, Douai pour la batterie de la Mégane, Sandouville pour le Trafic. Côté prix et autonomie, la Model 3 et le Model Y, voiture électrique la plus vendue en France en septembre selon AAA Data, restent les références à battre au-dessus de 35 000 €. Pour préparer votre visite, notre guide des électriques à voir, stand par stand.

Questions fréquentes

Quelles nouveautés électriques Renault présente-t-il au Mondial 2026 ?

Le Trafic Van E-Tech electric, dont les prix ont été annoncés le 12 octobre, la Mégane E-Tech renouvelée, la R5 Turbo 3E en prototype, et deux concepts : la R8 Gordini et l’E-Space, en première mondiale. Dacia expose la nouvelle Spring.

Combien coûte le Renault Trafic électrique ?

De 41 500 € HT à 50 800 € HT selon la batterie (60 ou 81 kWh), la longueur, le poids total et la finition, d’après le communiqué de Renault du 12 octobre 2026.

La Mégane E-Tech renouvelée est-elle moins chère que la Tesla Model 3 ?

Non. La Mégane E-Tech techno coûte 37 500 € (tarif du 1er octobre 2026), la Model 3 Propulsion 36 990 € (configurateur Tesla du 8 octobre), avec 572 km d’autonomie WLTP.

Sources : communiqués de Renault (12 octobre 2026 : tarifs du Trafic Van E-Tech electric et E-Space Concept ; 24 septembre : R8 Gordini Concept ; 14 septembre : Trafic à l’IAA), de Renault Group (23 septembre et 6 octobre 2026), de Dacia (8 septembre et 6 octobre 2026) ; tarifs France Renault et Dacia au 1er octobre 2026 ; magazine Renault Group du 22 juin 2026 (Mégane) ; page renault.fr de la R5 Turbo 3E, consultée le 12 octobre 2026 ; configurateur Tesla, 8 octobre 2026.