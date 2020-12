De nouvelles stations Fastned pour l’Europe (+Update)

- Communauté - Chez Tesla Magazine, nous pensons que la révolution électrique doit se vivre. Cliquez-ici pour demander votre carte dès maintenant.

Fastned vient de remporter un appel d’offre conduit par le groupe APRR (Opérateur d’autoroutes Autoroutes Paris-Rhin-Rhône). Avec cette annonce c’est le déploiement d’un modèle à succès déjà bien connu aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-uni.

Actualités de Fastned (Update 16.12.20)

Nouvelle station Fastned en Allemagne

Fastned vient d’annoncer un partenariat avec les supermarchés REWE pour implanter sur leurs parkings des bornes de rechargement.

Ce nouveau partenariat annoncé avec REWE Region Mitte permettra aux conducteurs de voitures électriques de recharger pendant qu’ils font leurs achats. Au cours des 12 prochains mois, Fastned ouvrira un certain nombre de stations de recharge supplémentaires dans les magasins REWE.

“JE SUIS Très heureux QUE NOUS AVONS MAINTENANT OUVERT NOTRE PREMIÈRE Station de rechargement DANS LE CADRE DE NOTRE COOPÉRATION AVEC REWE. C’est un UN EXCELLENT SERVICE SUPPLÉMENTAIRE POUR REWE, GRÂCE AUQUEL LES CONDUCTEURS DE VÉHICULES electriques PEUVENT DÉSORMAIS COMBINER LA RECHARGE ET LES COURSES. NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE L’OUVERTURE D’UNE RECHARGE PLUS RAPIDE DANS LES MAGASINS REWE À L’AVENIR, ACCÉLÉRANT AINSI LA TRANSITION VERS UNE MOBILITÉ DURABLE. Michiel Langezaal, CEO Fastned

Quelle sera la puissance de ces bornes?

Les conducteurs de véhicules électriques pourront entrer dans la station et accéder immédiatement à une charge de 50 kW, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à huit emplacements réservés à cet effet. Chaque chargeur disposera d’une connexion CCS et d’une connexion CHAdeMO. Cette station permettra une recharge jusqu’à 20 fois plus rapide que la recharge à domicile. Une visite habituelle dans ces centres commerciaux permettra aux clients de recharger suffisamment sa batterie, ce qui ajoutera à peu près l’autonomie qu’un automobiliste moyen utilise chaque semaine.

Interview avec une source interne chez Fastned

EDIT 24.11.20 : Suite à la publication de l’article, Fastned nous a accordé une interview

Tesla Magazine: Avez-vous déjà sélectionné les partenaires qui vous accompagneront sur ces installations? Tesla fait-il partie des partenaires?

Fastned: Chez Fastned, nous installons des bornes en tri-standard afin que tous les véhicules puissent recharger. Nous serons les opérateurs exclusifs IRVE sur ces aires de services. Nous n’avons pas prévu à l’heure actuelle de partenariat avec d’autres fournisseurs IRVE. Pour ce qui est de la construction et installation, nous n’avons pas encore choisi nos partenaires. Nous pourrons communiquer lorsque nous en saurons plus.

Tesla Magazine : Pourriez-vous nous en dire d’avantage sur la politique tarifaire de Fastned ?

Fastned: La politique de prix chez Fastned est fixée au niveau européen : 59ct/kWh sans abonnement, 0.35€/kWh avec un abonnement mensuel de 11.99€/mois. La facturation au kWh est importante car elle permet au conducteur de comprendre ce qu’il paie et aux opérateurs de faire le maximum pour avoir un service le plus rapide possible.

Cependant, la réglementation française pourrait nous obliger à facturer à la minute. En effet, celle-ci impose un système métrologique certifié, qui n’est pas encore certifié pour l’Europe. C’est une des choses que nous essayons de faire bouger, pour que la facturation soit claire et juste pour le consommateur. Nous ferons tout pour fournir cette facturation au kWh et éviter qu’une réglementation inadaptée nous oblige à faire le contraire.

Pourquoi est-ce une bonne chose pour l’électromobilité?

Ils connaissent le dossier. L’expérience acquise sur d’autres marchés, notamment les Pays-Bas leurs permettent d’arriver sur le marché avec une expérience qui manque et cela permet d’identifier trois axes qui nous permettent d’être enthousiastes:

Pour cet opérateur de borne, l’utilisateur est au centre de l’écosystème. L’important est de lui proposer une expérience similaire ou améliorée par rapport à la station essence.

Pour eux, la charge est rapide ou n’est pas. Ils proposeront une offre diversifiée de bornes pouvant aller de 50 kW à 300 kW. Pour comparaison, les Superchargers V3 actuellement déployées par Tesla délivrent jusqu’à 250kW – en attendant les superchargers V4 qui pourront délivrer jusqu’à 350 kW. Cet élément nous laisse penser que Fastned ne collaborerait pas avec le constructeur californien pour la France dans un premier temps.

C’est la première fois qu’APRR met en adjudication publique une entreprise de déploiement d’infrastructures de recharges pour voitures électriques. “Ces sites constituent une base solide pour démarrer en France. Cela montre également l’intérêt de procédures publiques et transparentes pour l’attribution de ces contrats afin d’accélérer la mise en place de l’infrastructure de recharge”, déclare le PDG de Fastned, Michiel Langezaal.

Où sont prévus les premières stations?

Pour commencer, neuf aires du réseau APRR auront une station Fastned. Les emplacements sont déjà connus : sur l’A5 et l’A6 au sud de Paris, l’A6 au nord de Mâcon puis au nord de Lyon, l’A31 à proximité de Dijon ou encore l’A36 vers Montbéliard. La carte a été publiée également aujourd’hui.

Les prochaines étapes

Information importante: le contrat est en cours d’approbation par le ministère français des transports. Une fois approuvé, il marquera l’entrée de Fastned sur le marché français, où les infrastructures de recharge – rapide – électrique sont encore peu nombreuses.

La construction des stations de recharge est prévue pour 2021, après quoi l’opérateur pourra exploiter les stations pendant 14 ans. Sur chaque site, Fastned prévoit de construire une grande station de recharge capable de recharger de 4 à 16 véhicules simultanément – 16 étant le maximum de bornes que la firme est en mesure de déployer actuellement. Cela permettra à des centaines de voitures par jour de se recharger à chaque endroit. Les stations seront dotées d’un toit avec des cellules photovoltaïques sur une structure en bois certifié FSC, et fourniront une énergie 100% renouvelable provenant d’un mélange de sources éoliennes et solaires.

C’est donc les phases préliminaires à un déploiement qui va faire du bien à l’heure où des choix incompréhensibles sont faits à Paris. En effet, la Mairie de Paris a sélectionné Izivia pour installer un réseau de rechargement sans inclure de superchargers. Un choix hors du temps et des besoins à venir selon nous.

