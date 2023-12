Leader de la LLD de véhicules pro, Movivolt propose des solutions de mobilité décarbonnées pour les professionnels. Plus qu’un prestataire de services, l’entreprise apporte un vrai savoir-faire et une expérience forgée au fil de nombreuses années de pratique.

Contexte de la mobilité électrique professionnelle

Dans un contexte planétaire marqué par les ravages de la pollution, les préoccupations environnementales prennent une teinte plus verte. Une prise de conscience en faveur de la durabilité émerge alors au sein des ménages. Cependant, ces nouvelles exigences ne se limitent pas aux habitations, contraignant également les entreprises à s’adapter.

Des stratégies écologiques squattent les entreprises

Face aux enjeux environnementaux, les stratégies adoptées par les entreprises s’orientent vers des pratiques plus responsables. Les professionnels se voient ainsi amenés à revoir tous les aspects de leur activité, y compris leur approche de la mobilité.

La LLD, la tendance « green » dans l’automobile

L’émergence des voitures électriques introduit un changement significatif au sein du paysage automobile. Les entreprises se rallient très rapidement à ce mouvement. Plus soucieuses de leur empreinte écologique, elles ont recours aux services d’un expert du véhicule pro électrique en LLD. En conséquence, une tendance se dessine, où de plus en plus d’acteurs économiques intègrent des pratiques durables dans leur modèle d’entreprise.

L’offre servicielle de Movivolt

En réponse à la demande croissante de mobilité durable, l’entreprise s’impose comme une référence incontournable pour les professionnels. Expert du véhicule pro électrique en LLD, Movivolt offre la possibilité de louer tous les modèles électriques disponibles sur le marché. Les locataires ont ainsi accès à une diversité exceptionnelle, proposée à une proportion équilibrée.

Une diversité impressionnante de véhicules en LLD

Sur une période de 4 ans, les professionnels ont accès à une flotte constamment renouvelée via Movivolt. Pour satisfaire des besoins logistiques variés, l’entreprise propose également la location d’autres véhicules. Cette solution de mobilité durable inclut, entre autres, la location de vélos cargos et de tripoteurs électriques.

Des services inclus et autres options à la carte

Le forfait de l’expert en LLD englobe une gamme étendue de services, pour ne citer que la maintenance et le dépannage. L’entreprise va même au-delà des attentes en proposant des options à la carte pour une personnalisation totale.

Envie de changer de véhicules pour des déplacements plus longs ? Movivolt rend cela possible. Besoin d’installer des bornes de recharge pour une mobilité sans contraintes ? Cela est disponible dans les options. Même le remplacement de pneumatiques est pris en compte. Bref, tout a été pensé pour que l’expérience de mobilité soit parfaitement adaptée à chaque besoin.

Le service client Movivolt

Movivolt va bien au-delà du rôle traditionnel de prestataire de Location Longue Durée. L’entreprise ambitionne d’être un véritable partenaire pour ses clients. Elle s’efforce alors d’être constamment au plus près de son public, en essayant de comprendre leurs besoins pour mieux les servir.

Une équipe engagée, On et Offline

Chez Movivolt, l’engagement envers les clients ne connaît pas de frontières, que la clientèle soit physique ou digitale. Tout le monde y trouvera son compte ; la société investit autant dans l’expérience client en personne que dans les interactions en ligne.

Un accompagnement sur-mesure

En qualité d’expert en LLD de véhicule pro, Movivolt offre un accompagnement complet et personnalisé. Que ce soit à travers des conseils ou des suggestions, l’entreprise reste à l’écoute des besoins, et à l’affût de solutions toujours plus performantes. Ce soutien continu crée les bases d’une relation de confiance durable, indispensable pour la réussite de chaque projet.

Une application mobile dédiée pour une expérience utilisateur optimale

Une application mobile utilisateur est mise à disposition des clients, leur permettant de gérer efficacement leur interaction avec les services Movivolt. La gestion de la flotte est simplifiée, les déplacements planifiés et l’assistance client optimisée. Un véritable outil pratique pour les professionnels occupés mais exigeants !

Alors que les préoccupations environnementales prennent une place plus importante, la LLD est plus que jamais d’actualité. Bien que les offres se multiplient, nous vous conseillons vivement de choisir avec discernement avant de vous engager. Nous ne pouvons que vous recommander de vous adresser à un vrai spécialiste du véhicule pro électrique en LLD comme Movivolt.