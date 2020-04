Share Share Share Tweet Email

La communauté Tesla est tout simplement exceptionnelle. Nous avons eu l’immense privilège, dans le cadre de notre lancement aux États-Unis, d’échanger avec Dr Gregory Chew lors d’un podcast exclusif. Nous vous présentons un propriétaire Californien qui dispose d’une Tesla Model 3 unique au monde.

Un Tesla Model 3 Nerd

Dr Gregory Chew se qualifie comme un Tesla Nerd, il est fan absolu de la marque mais il sait être critique (précisément comme notre communauté). Tous les membres reconnaissent que dans la Tesla Model 3, il manque un peu de lumière. Avec notre expérience, nous savons que les propriétaires sont très volontaires quand il s’agit d’apporter des nouveautés à leur Tesla. Que ce soit une console centrale, un clip manquant, des customisations en fibre de carbone.

C’est fantastique de voir que ces modifications sont réalisées sans remettre en cause les caractéristiques fondamentales du produit et il faut savoir que ces modifications sont totalement dans l’ADN de la marque. Rappelons que les brevets de Tesla ont été déclarés libre de droits très tôt, que la promotion est uniquement réalisée par Elon Musk qui tweet des astuces à découvrir et que les équipes techniques proposent régulièrement des modes cachés à découvrir en fouillant!

Tutoriel pour parvenir au même résultat

Dr Gregory Chew a fait l’acquisition d’un kit de LED sur le site XKGlow et il a ensuite dédié 15 jours de travail consécutifs pour parvenir à une telle installation.

Ce qui est intéressant est de savoir que Dr Chew n’est absolument pas garagiste, il insiste sur le fait que c’est à la portée de tout le monde. Et il se dit prêt à accompagner les propriétaires de Tesla Model 3 pour intégrer ces éléments.

Tesla Model 3 : Intérieur LED

Voici ce dont vous aurez besoin:

40 feet of Fiber Optic Roll (sold in 6’ lengths)

12 XKCHROME RGB LED 5v Heads (each headlights nicely for about 3 feet)

1 Bluetooth Smartphone XKCHROME App Controller (to power the 12v LED parts)

4 XKCHROME RGB LED 12” 12v Tubes (placed to light each footwell)

4 XKCHROME RGB LED 12v Mini-Pods (placed above each door’s cupholder area)

18 1-to-3 Splitter Blocks

20 (6 foot) XKCHROME Extension Wires (Some included in the kit)

14 (3 foot) XKCHROME Extension Wires (Some included in the kit)

Il vous suffit de laisser parler votre créativité et surtout suivre Dr Chew qui je n’en doute pas, parviendra à partager son expérience sous la meilleure forme.

Si cette customisation vous intéresse, nous vous invitons à nous écrire, nous ferons le lien et nous publierons d’autres contenus exclusifs!